Kraków: Wojewoda małopolski: „Cud nad Wisłą” to nasze wspólne dziedzictwo

Mieszkańcy i turyści zgromadzili się na krakowskim pl. Matejki, aby wziąć udział w poniedziałek w głównych uroczystościach z okazji święta Wojska Polskiego. Jak podkreślił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, „Cud nad Wisłą” to nasze wspólne, wielkie dziedzictwo.

Główna część krakowskich uroczystości święta Wojska Polskiego odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki. Wcześniej w Katedrze Wawelskiej odprawiono mszę świętą, po której uformował się pochód patriotyczny. Przeszedł on Drogą Królewską, zatrzymując się przy Krzyżu Katyńskim, gdzie złożono kwiaty.

Jak przypomniał wojewoda małopolski Łukasz Kmita w swoim przemówieniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki, "Cud nad Wisłą to nasze wspólne, wielkie dziedzictwo, to zwycięstwo, które zapisało się w historii Europy".

"Warto wierzyć w wielką Polskę, bo albo się wierzy w wielką Polskę, albo nie wierzy się wcale. Jeśli prowadzić bój, to niech to będzie bój o pełną stawkę, bój o wszystko" - mówił wojewoda do zgromadzonych na uroczystym apelu.

"Warto być dumnym z naszej polskiej historii, z hartu ducha polskiego żołnierza, który jest w stanie prowadzić i wygrać takie boje, boje o wszystko" - podkreślił Kmita.

Jak zaznaczył, w święto Wojska Polskiego powinniśmy w sposób szczególny być dumni z polskich żołnierzy, ich siły charakteru, ich wierności wartościom i świadomości znaczenia żołnierskiego honoru.

Silna i nowoczesna armia - przekonywał wojewoda małopolski - jest gwarantem bezpieczeństwa państwa. "Nie trzeba o tym nikogo przekonywać szczególnie dziś w obliczu aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą, gdzie Rosja brutalnie zaatakowała Ukrainę" - wskazał.

Szef krakowskiego oddziału IPN Filip Musiał wyraził przekonanie, że 15 sierpnia spotykamy się, "by czcić pamięć o bitwie i czcić pamięć wyjątkowych bohaterów, jak marszałek Józef Piłsudski, gen. Tadeusz Rozwadowski, czy gen Józef Haller. "Czcić pamięć o bitwie, która była wojną światów - cywilizacji zachodniej, cywilizacji wolności i praw obywatelskich i bolszewickiej barbarii. To wtedy, w 1920 roku ocaliliśmy nie tylko niepodległość Rzeczpospolitej, ale ocaliliśmy Europę przed bolszewickim zalewem" - mówił przedstawiciel IPN.

Podczas uroczystości na pl. Matejki nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt, odegrano hymn państwowy, odczytano apel pamięci. Wręczono też odznaczenia państwowe. Po przemówieniach delegacje złożyły wieńce.

Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zaprosili zgromadzonych na wystawę na pl. Matejki pod tytułem "Wojsko Polskie w służbie Małopolsce" przygotowaną przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Zebrano na niej zdjęcia prezentujące życie jednostek wojskowych stacjonujących i działających w Małopolsce. "Inicjując tę wystawę, chciałem, aby Małopolanie mogli lepiej poznać tych, którzy na co dzień czuwają nad ich bezpieczeństwem" - wyjaśnił wojewoda Łukasz Kmita.