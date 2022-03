Kraków: Wojewódzka Biblioteka wstrzymuje zakupy publikacji rosyjskich wydawnictw

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie będzie unikać nawiązywania relacji biznesowych z podmiotami i markami, których podatki zasilają budżet wojenny Rosji. Oznacza to m.in. wstrzymanie zakupu publikacji rosyjskich wydawnictw. Placówka planuje za to zwiększenie zbioru z publikacjami w j. ukraińskim.

"Ze względu na poczucie społecznej odpowiedzialności będziemy unikać nawiązywania relacji biznesowych z podmiotami i markami, których podatki zasilają budżet wojenny Rosji. Oznacza to m.in., że wstrzymujemy zakup publikacji rosyjskich wydawnictw" - powiedział w sobotę PAP dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz.

Podkreślił, że biblioteka kieruje się przede wszystkim zasadami najbardziej efektywnego wydawania środków publicznych. "O ile w przypadku przetargów nie mamy wpływu na to, jakie firmy składają oferty, o tyle w przypadku wydatkowania środków poniżej progu, według którego stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, wydatki dokonywane są na podstawie wewnętrznych procedur zapewniających zachowanie konkurencyjności i efektywnego wydatkowania środków, jednakże dających możliwość samodzielnego podejmowania przez WBP w Krakowie decyzji dotyczących grona podmiotów, których oferty będą brane pod uwagę" - doprecyzował dyrektor.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna poszerza za to ofertę dla mniejszości ukraińskiej i kupuje publikacje w języku ukraińskim. Obecnie w zbiorach placówki jest 220 książek w tym języku, 20 komiksów i 10 filmów. Biblioteka przygotowuje też lekcje języka polskiego dla obywateli Ukrainy i planuje organizację spacerów literackich po Krakowie w języku ukraińskim.

W ramach planu "Biblioteczne wsparcie i pomoc" w Czytelni Informatycznej przygotowano kilka stanowisk komputerowych wyposażonych w zakupione niedawno klawiatury z alfabetem ukraińskim. W punkcie tym uchodźcy mogą nawiązać, za pośrednictwem internetu, kontakt z osobami po drugiej stronie granicy.

Biblioteka planuje też organizację m.in. cyklu porad eksperckich z różnych dziedzin, w tym prawnych, księgowych, a także kulturalne spotkania integracyjne dla mniejszości ukraińskiej.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna po wybuchu wojny uruchomiła zbiórkę wózków, fotelików, krzesełek do karmienia, nocników, wanienek dla dzieci z Ukrainy. Od początku akcji krakowianie dostarczyli ok. 500 wózków, przekazanych już najmłodszym uchodźcom. Placówka jest w kontakcie z dużą zagraniczną firmą, która najprawdopodobniej w najbliższych dniach dostarczy do Krakowa kolejne 500 wózków. Akcesoria w dalszym ciągu można przynosić na teren biblioteki. Stąd też rodziny uciekające przed wojną, ale i osoby chcące doposażyć mieszkania dla uchodźców, mogą odbierać sprzęt w godzinach otwarcia biblioteki (pn.-sb.: 8-19, nd.: 8-14), a w sytuacjach awaryjnych także w nocy. Biblioteka udostępnia także miejsce wolontariuszom szyjącym siatki maskujące dla żołnierzy z Ukrainy.

Krakowska biblioteka poszukuje wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego. Osoby takie potrzebne są m.in. do tłumaczeń informacji z serwisu internetowego oraz mediów społecznościowych, prowadzenia zajęć z języka polskiego, uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny (12 37-52-285), mailowy (wolontariat@rajska.info) lub osobisty (ul. Rajska 1, pok. 243).

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego, finansowaną przez urząd marszałkowski. To główna publiczna biblioteka w Małopolsce.