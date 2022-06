Kraków: Wolontariusze cały czas potrzebni w punktach pomocy dla uchodźców

W Krakowie cały czas potrzebni są wolontariusze, którzy wspieraliby działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Dziennie tylko w miejskich punktach pomocy potrzeba ok. 160 osób, aby wypełnić grafik na wszystkie dyżury.

Zgodnie z poniedziałkowymi informacjami Zespołu Pomoc Dla Ukrainy, działającego przy krakowskim magistracie, wolontariusze są cały czas potrzebni. Dziennie potrzeba ok. 160 osób, aby wypełnić grafiki na wszystkie dyżury.

Wolontariuszami mogą być nie tylko dorośli, ale i uczniowie, przy czym osoby pomiędzy 13. a 15. rokiem życia mogą pełnić dyżur tylko wraz z pełnoletnim opiekunem, potrzebna jest pisemna zgoda rodziców. Od 16. roku życia wymagana jest zgoda na taki wolontariat wystawiona przez rodziców. W większości punktów znajomość języka ukraińskiego nie jest wymagana.

Zakres obowiązków wolontariusza zależy od miejsca, w którym dyżuruje. Może to być np. wydawanie posiłków lub odzieży, prace porządkowe, wsparcie w opiece nad dziećmi, ale i praca przy komputerze.

Do obsadzenia są dyżury w następujących punktach: informacyjno-recepcyjny na Dworcu Głównym; namioty - wypoczynku, z odzieżą i z posiłkami - na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego; punkt pobytu i opieki dla matek z dziećmi przy ul. Pawiej; Zespół Pomocy Ukrainie przy ul. Dekerta.

Zainteresowani wolontariatem proszeni są o wypełnienie formularza pod linkiem:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VMnOqd7r-E-v_UOtSNIhJq6O1gAbUk9Hnhp15fh_MOZUQ1FJVzRDMzlDVVdJQ0I1WUxCS1NOTUlZUi4u

Następnie z wolontariuszem skontaktuje się urząd miasta, aby ustalić termin i miejsce pracy.

Więcej informacji o wolontariacie można uzyskać dzwoniąc pod numery: 12 616 18 79, 12 616 51 21 lub za pośrednictwem maila pomocdlaukrainy@um.krakow.pl.

Według ostatnich szacunków miasta w Krakowie przebywa ok. 50 tys. uchodźców z Ukrainy. Łącznie od wybuchu wojny w Ukrainie do Krakowa przyjechało ok. 177,5 tys. uchodźców, większość z nich wyjechało do innych miast w Polsce i za granicą lub wróciło do ojczyzny.