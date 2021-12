Kraków: „Wstyd” w reż. Bogajewskiej na Scenie Pod Ratuszem – premiera w sobotę

Nie komedią rodzajową ani nie tragifarsą, a wnikliwą i gorzką diagnozą społeczeństwa ma być, w zamyśle twórców, „Wstyd” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej, na podstawie tekstu Marka Modzelewskiego. Spektakl na Scenie Pod Ratuszem w Krakowie będzie miał premierę w sobotę.

"Śmieszność nie jest naszym punktem docelowym (…). Czy będzie straszenie? Tak" - powiedziała w środę dziennikarzom reżyserka "Wstydu" Małgorzata Bogajewska, która zrealizowała spektakl na podstawie tekstu Marka Modzelewskiego. W zamyśle twórców, ma być to nie komedia rodzajowa ani tragifarsa, a wnikliwa i gorzka diagnoza społeczeństwa.

Reżyserka zapytana o to, do czego pretekstem w spektaklu jest wesele, odpowiedziała: "To jest wesele, które się nie odbywa i to daje taki kombinat emocji, które wszystkie naraz wybuchają" - mówiła i doprecyzowała, że odwołane wesele jest "trochę strasznym, pewnie trochę śmiesznym lustrem", w którym się przeglądamy. "Wychodzą wszystkie nasze frustracje, wszystko to, do czego pretendujemy, co chcielibyśmy osiągnąć, a czego tak naprawdę po prostu nie ma w naszym życiu" - powiedziała Bogajewska.

Jej zdaniem Marek Modzelewski wpisał we "Wstyd" "takie dwie Polski delikatnie rzecz ujmując" - Polskę lepiej i Polskę słabiej zarabiającą. "Obie są tak samo sfrustrowane, tak samo niedoskonałe, rzucają się sobie do gardeł, a tak naprawdę bardzo chcą być razem i to jest to straszno-śmieszne lustro, które on nam przedstawia" - opisywała reżyserka i dodała: "Wesele, które się nie odbywa, jest pretekstem do wylania się wszystkiego złego i strasznego, co w nas siedzi. I w gruncie rzeczy ogromnym dążeniem do tego, żeby razem być".

W spektaklu na Scenie Pod Ratuszem Teatru Ludowego wystąpią: Małgorzata Kochan (Małgorzata), Tadeusz Łomnicki (Andrzej), Katarzyna Tlałka (Wanda) i Piotr Pilitowski (Tadeusz).