Kraków: Wystawa „Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu” w Muzeum Manggha

„Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu” – to pierwsza w Polsce wystawa prezentująca tak szeroko i różnorodnie kocie tematy. Ekspozycję można oglądać od soboty w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

W kulturze Kraju Kwitnącej Wiśni, tak jak i w kulturze Zachodu, koty - domowe i dzikie - obecne są od dawna. Pojawiają się w utworach literackich, filmach, malarstwie, w internecie. Na wystawie w Krakowie wizerunki kotów w kulturze Japonii - w drzeworytach, w popkulturze - m.in. maneki-neko Hello Kitty czy projekty Filipa Pągowskiego dla Black Comme des Garcons Rei Kawabuko - zestawione zostają z zachodnią tradycją przedstawiania kota w sztuce. Zwiedzający zobaczą m.in. Kota w butach i Behemota z "Mistrza i Małgorzaty", jak i niepokojące wizje kotów współczesnych polskich artystów.

Prezentowane prace pochodzą z okresu od XVI do XXI w., wykonane są w rozmaitych technikach. "Jak wiadomo, koty chadzają zawsze własnymi drogami. Podobnie prace o nich trudno zamknąć w jednej tematycznej czy chronologicznej szufladce. I choć prezentowane są w dziesięciu arbitralnie wyznaczonych i nazwanych przestrzeniach - +Koty w kimonach… i popularne,+ +Kot w domu mody+, +A nade mną kto?+, +Kocie tańce i koci pogrzeb+, +Kot i dzieci+, +Kot i artysta+, +Kot w butach+, +Kot i reklama+, +Kot i dziewczyna+, +Ja, kot w XXI wieku+ - to można je swobodnie przemieszczać, budować, niczym z klocków Lego, własne konstrukcje" - wyjaśniła PAP kurator wystawy Anna Król.

Jak zwróciła uwagę, "Ja, kot" w Mandze jest pierwszą w Polsce i zapewne na świecie wystawą prezentującą tak szeroko i różnorodnie kocie tematy.

"Pretekstem do zorganizowania wystawy +Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu+ przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha są mistrzowskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Feliksa +Mangghi+ Jasieńskiego, wyobrażające +kocie sprawy+. Mimo że zbiór ten jest stosunkowo niewielki w porównaniu do innych tematów obecnych w kolekcji Jasieńskiego, na przykład +obrazów kwiatów i ptaków+ czy krajobrazów, to znakomicie ilustruje główne kocie wątki istniejące w sztuce japońskiej: piękności z kotem, kocich zabaw i przede wszystkim bakeneko yūjo (kurtyzan będących kocim potworem), a także kotów demonów z kompozycji Utagawy Kuniyoshiego" - opisywała kurator.

Dzieła prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji muzealnych i prywatnych, m. in. z Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, muzeów narodowych w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Ekspozycję uzupełnia dwujęzyczny polsko-angielski katalog oraz antologia tekstów o kotach w literaturze japońskiej. Pokazowi towarzyszyć mają wykłady, warsztaty, spotkania - planowane jest spotkanie m.in. z noblistką Olgą Tokarczuk.

Przy okazji wystawy Muzeum współpracuje z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Przez cały czas trwania ekspozycji widzowie mogą przynosić karmy, zabawki i inne akcesoria dla kotów, które Muzeum przekaże krakowskiemu schronisku. W placówce będzie również puszka kwestorska na rzecz KTOZ.

Jak czytamy w tekście kuratorskim, rodzina kotowatych, dzikich kotów żyjących na wolności, liczy 40 gatunków i każdemu grozi wyginięcie, niektóre z nich należą do grupy krytycznie zagrożonych, inne są zagrożone, kilka uznano za wymarłe w XX w. Rok 2022 zgodnie z chińskim i japońskim kalendarzem zodiakalnym jest rokiem tygrysa. W Chinach tygrys jest gatunkiem krytyczne zagrożonym, ponieważ każda część jego ciała znajduje zastosowanie w chińskiej medycynie ludowej. W Polsce jedyne żyjące dzikie koty - żbik i ryś - objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

Wystawa "Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu" czynna będzie do 9 września. Ekspozycja jest kontynuacją projektów dedykowanych portretom natury w sztuce: "Kacho-ga. Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu" (2016) oraz "Botaniczne poszukiwania" (2020-2021).