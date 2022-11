Kraków: Wystawa kimon i projektów nimi inspirowanymi w Muzeum Manggha

Wystawę prezentującą kolekcję tradycyjnych japońskich kimon oraz współczesne projekty nimi inspirowane można oglądać w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Znaczna część pokazywanych eksponatów to dar jednej z japońskich rodzin.

Kurator wystawy Joanna Haba oceniła, że kimono jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych strojów na świecie, prezentującym narodową kulturę Japonii. "Jego tradycja jest równie bogata jak kolorowe tkaniny, z których jest wykonane, a jej poznanie daje możliwość zgłębienia choćby części historii tego kraju" - zaznaczyła.

Dlatego też ubiór ten - wskazali organizatorzy ekspozycji - postrzega się jako kontynuację tradycji, wyraz tożsamości narodowej, najwyższej klasy rzemiosło artystyczne, a niejednokrotnie również dzieło sztuki. Geometryczny krój w kształcie litery T został stworzony z prostych pasów materiału. Stanowi on punkt wyjścia do dekoracji kimona i jest doskonałym polem działań dla projektanta.

Wystawa "Kimono. Nieprzebrane inspiracje" prezentuje szeroką gamę kimon z XX i XXI wieku z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Znaczna grupa pochodzi ze zbiorów rodziny Naohiro Kizu z Echizen w Japonii. Jest to dar, który wzbogacił kolekcję krakowskiej placówki w 2021 roku. Obiekty te datowane są na pierwszą połowę XX w. i stanowiły część posagu rodu Kizu.

Według kuratorki, wystawa opowiada także o inspiracji kimonem, o wzajemnych relacjach oraz przenikaniu się wpływów Wschodu i Zachodu w modzie XX w. Istotnym tematem jest obecność kimona w polskiej modzie ostatniej dekady, dlatego w muzeum pokazano projekty inspirowane kimonem wykonane przez zaproszonych polskich projektantów: Joannę Hawrot, Antoninę Kondrat, Monikę Tatianę Idzikowską i Dominika Lisika.

Jak poinformowano, kolekcja Muzeum Manggha liczy obecnie ponad 300 tradycyjnych obiektów tekstylnych związanych z kimonem i z akcesoriami do tego stroju. Trafiły one do zbiorów w ramach zakupów oraz donacji od darczyńców z Japonii. W 2018 roku placówka otrzymała w darze zbiór ponad 100 kimon od pani Reiko Nagakury. Kimona te stanowiły rodzinną kolekcję gromadzoną w XX wieku. W 2021 roku, dzięki życzliwości Yasuko i Naohiro Kizu, zbiór powiększył się o przekazane przez nich dwieście obiektów: kimon, pasów obi i akcesoriów stanowiących rodową wyprawę ślubną z 1936 roku.