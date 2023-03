Kraków: Wystawa polonii kanadyjskiej o Koperniku otwarta na UJ

W Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego otwarto w poniedziałek wystawę o Mikołaju Koperniku. Składająca się z ośmiu plansz ekspozycja została przygotowana w 550-lecie urodzin wybitnego astronoma przez Polonię w Kanadzie.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel powiedział, że wystawa jest dopełnieniem badań naukowych i sesji na temat Mikołaja Kopernika prowadzonych na trzech uczelniach - uniwersytecie w Toruniu, Olsztynie i naszym, w Krakowie. "Ważne, aby była cała seria bardziej popularyzacyjnych imprez, do których właśnie należy ta wystawa. To jest taka forma dotarcia do szerszej publiczności" - powiedział podczas otwarcia wystawy w poniedziałek w Collegium Novum.

UJ jest drugim miejscem ekspozycji tej wystawy w Polsce - w lutym jej pokaz w senacie RP towarzyszył inauguracji Roku Mikołaja Kopernika. Składającą się z ośmiu plansz wystawa "Jubileusz Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin" została przygotowana przez Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor we współpracy z kilkoma instytucjami w Polsce i Kanadzie.

"Prezentowana tutaj wystawa jest hołdem Polonii kanadyjskiej dla Mikołaja Kopernika. Cieszymy się, że przez najbliższe kilka miesięcy nasza wystawa będzie eksponowana tutaj, zanim ruszy w dalszą drogę" - powiedział prezes stowarzyszenia Jerzy Barycki. "To tutaj, na Akademii Krakowskiej, Kopernik był studentem, w tych murach są ślady jego obecności. To jest szczególnie wzruszające - być tutaj i mówić o Koperniku" - wyznał.

Ekspozycja przez tydzień będzie prezentowana w Collegium Novum, następnie w Audytorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej. Jak dodał Jerzy Barycki, intencją twórców wystawy było przedstawienie podstawowych faktów o życiu i osiągnięciach uczonego.

Prorektor UJ Jarosław Górniak podkreślił natomiast, że na pomysł prezentacji wystawy miał wpływ również fakt, że została przygotowana właśnie przez Polonię. "To jest taki bardzo ważny wyraz więzi, której w tym wypadku patronuje Kopernik. Więzi pomiędzy macierzą a Polonią kanadyjską. Myślę, że dla wielu osób, które będą tę wystawę oglądały, poznanie Kopernika, jego biografii, jego obecności we współczesnym świecie będzie bardzo ważne, ale także bardzo ważne będzie to, przez kogo ta wystawa została przygotowana. I to jest także bardzo ważne jej przesłanie" - zauważył.

W wersji anglojęzycznej wystawa jest prezentowana w Kanadzie. "Kopernik łączy Polskę, Kanadę i cały świat" - podkreślił Jerzy Barycki.