Kraków: „Zobacz: Brytania” – fotografia dokumentalna na wystawie w MuFo

200 zdjęć dokumentalnych, pokazujących jak w ciągu ostatnich sześciu dekad zmieniała i zmienia się Wielka Brytania, znalazło się na wystawie „Zobacz: Brytania” w Muzeum Fotografii (MuFo) w Krakowie.

Według twórców ekspozycji, to największy pokaz brytyjskiej fotografii dokumentalnej poza Wielką Brytanią. Wystawa będzie czynna od czwartku.

"Tytuł wystawy +Zobacz: Brytania. Brytyjska fotografia dokumentalna od lat 60. XX wieku+ z jednej strony wskazuje na to, że mamy pokazany tutaj portret narodu, ale z drugiej strony - i to siła brytyjskiej fotografii - mamy spojrzenie na wszystkie tamtejsze problemy polityczne, społeczne, zwłaszcza od lat 60., kiedy przemysł węglowy, stalowy zaczął chylić się ku upadkowi. Wtedy brytyjscy fotografowie sięgnęli po aparaty, zaczęli dokumentować sytuację w brytyjskich miastach. To, co mnie zaskoczyło, gdy spojrzałem na te zdjęcia, to ten ogromny szacunek, z jakim fotografowie podchodzą do osób fotografowanych" - powiedział na konferencji prasowej w środę kurator ekspozycji Ralph Goertz z duesseldorfskiego Institut fuer Kunstdokumentation und Szenografie.

Ekspozycja pokazuje też, jak na przestrzeni lat zmieniała się brytyjska fotografia. Wśród 39 autorów 200 prezentowanych zdjęć są zarówno nazwiska znane na całym świecie, np. David Hurn, jak i nazwiska zapomniane, ale które również - zdaniem twórców wystawy - należy zaliczyć do ojców fotografii. Zwiedzający zobaczą prace m.in. urodzonego w Ghanie w 1929 r. Jamesa Barnora, Markety Luskacovej, której rodzinnym miastem jest Praga, Sandry Mickiewicz, której rodzina wyprowadziła się do Wielkiej Brytanii w 2007 r. Wśród prac są też zdjęcia takich klasyków brytyjskiej fotografii jak Martina Parra, Johna Bulmera, Tony'ego-Raya Jonesa, Johna Daviesa czy Anny Fox.

Wcześniej wystawa była prezentowana w niemieckich instytucjach - w Museum Goch, Kunsthalle Darmstadt i Moenchehaus Museum Goslar. Pomysłodawcą ekspozycji jest Ralph Goertz, a do potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie dopasował ją Dominik Kuryłek.

"Bardzo zależało nam na sprowadzeniu tej wystawy do Krakowa ze względu na szczególne związki między Polską a Wielką Brytanią. Od 2004 r., kiedy możliwa stała się emigracja zarobkowa na Wyspy, niemal milion Polaków zamieszkało w Zjednoczonym Królestwie, do dziś pozostaje tam niemal 700 tys. osób, co czyni Wielką Brytanię właściwie 17. polskim województwem. Zależało nam na pokazaniu polskiej publiczności, jak w ciągu ostatnich sześciu dekad zmieniało się (i nadal zmienia) brytyjskie społeczeństwo i jak wraz z nim zmieniała się fotografia" - powiedział Dominik Kuryłek.

Ekspozycja "Zobacz: Brytania. Brytyjska fotografia dokumentalna od lat 60. XX wieku" czynna będzie w nowej siedzibie MuFo przy ul. Rakowickiej do 18 września.