Krakowianie uczcili 18. rocznicę przystąpienia Polski do UE

Odśpiewaniem hymnów Polski oraz Unii Europejskiej krakowianie uczcili w niedzielę 18. rocznicę przystąpienia Polski do Wspólnoty. Śpiew prowadziły chóry z Małopolski - łącznie ok. 150 osób - pod dyrygenturą Wiesława Delimata.

Zgromadzeni na Rynku Głównym mieszkańcy mieli ze sobą flagi Unii Europejskiej. Przy wieży ratuszowej ustawił się 150-osobowy, odświętnie ubrany zespół, złożony z przedstawicieli różnych chórów z Małopolski. Znaczną część tych artystów tworzyli przedstawiciele grup szkolnych i akademickich, m.in. z I i II liceum ogólnokształcącego w Krakowie oraz ze szkoły muzycznej w Limanowej. Zespołem dyrygował Wiesław Delimat.

Chór i mieszkańcy najpierw zaśpiewali hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego", a potem hymn UE "Odę do radości".

"18 to symboliczna liczba, bo oznacza dojrzałość, ale ta +18+ ma jeszcze bardziej szczególnych charakter dlatego, że za naszymi granicami rozgrywa się konflikt i uświadamia on, jak ważna jest przynależność do cywilizacji europejskiej" - powiedział dziennikarzom wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Podkreślił również, że dzięki UE Kraków bardzo się zmienił, co widać m.in. w infrastrukturze - powstało lub zostało wyremontowanych wiele nowych dróg, chodników, linie tramwajowe, zostały zbudowane też ważne dla kultury i biznesu obiekty, takie jak np. Centrum Kongresowe ICE czy Tauron Arena.

W ciągu 18 lat od wejścia do wspólnoty europejskiej, ale też już wcześniej - w czasie przedakcesyjnym - Kraków skorzystał z przeszło 4,7 mld zł dofinansowania. Łączny koszt projektów wyniósł 9 mld zł, z czego wkład własny wyniósł prawie 4,3 mld zł. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, miasto zrealizowało prawie 400 dużych inwestycji.

Osiągnięcia, inwestycje miasta Krakowa, możliwe dzięki funduszom unijnym, można oglądać na wystawie na pl. Marii Magdaleny do końca maja.

Na płycie Rynku Głównego w Krakowie jest płyta upamiętniająca wstąpienie Polski do UE. W pobliżu są także płyta upamiętniająca hołd pruski i powstanie kościuszkowskie.