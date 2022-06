Krakowski Festiwal Przeszłości Bomba Megabitowa odbędzie się w dniach 5-12 września

Druga edycja krakowskiego Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa odbędzie się w dniach 5-12 września. Impreza łącząca kulturę, technologię i naukę w tym roku poświęcona będzie tematyce kryzysu klimatycznego.

Festiwal Bomba Megabitowa organizowany przez Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema z Warszawy, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Miasto Kraków, łączy naukę, technologię i kulturę. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się we wrześniu 2021 r. Jak przypomnieli organizatorzy na wtorkowej konferencji prasowej, "wydarzenie wystartowało w Roku Stanisława Lema i stało się mostem między światami technologii, kultury i nauki".

Druga edycja Festiwalu Przeszłości Bomba Megabitowa odbędzie w dniach 5-12 września 2022 r. w Centrum Kongresowego ICE Kraków i Pałacu Potockich w Krakowie. Udział w nim będzie bezpłatny.

"Chcemy zmierzyć się z bardzo trudnym tematem. Będziemy dotykać tego, co za oknem, a mianowicie zmian klimatycznych, a w zasadzie kryzysu klimatycznego. Spotkają się na festiwalu trzy dziedziny: kultura, nauka i technologia. Zwrócimy uwagę na to, co ważne, ale chcemy również podkreślić aspekt warsztatowo-edukacyjny" - powiedziała Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego. "Festiwal, któremu patronuje Lem będzie miał swoje zwieńczenie. Jak w ubiegłym roku będą przyznawane Nagrody Planety Lema. Zapraszamy także na premierę eko-opery, która powstaje w koprodukcji brytyjsko-łotewsko-islandzkiej" - dodała dyrektor KBF.

Tegoroczny Festiwal Bomba Megabitowa połączy się z Sacrum Profanum - krakowskim festiwalem prezentującym muzykę współczesną, który w tym roku świętuje swoje dwudziestolecie.

Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, powiedział: "Chcemy zorganizować pierwsze w Polsce wydarzenie, który łączy technologię i naukę, a jednocześnie ma charakter kulturotwórczy. Wśród zaproszonych będzie wiele znanych osób, uczestniczących w panelach: m.in. prof. Jerzy Bralczyk, dr. Tomasz Rożek i siostra Małgorzata Chmielewska. Na żywo będziecie mogli spotkać się państwo z profesorami uniwersytetu harvardzkiego, z wykładowcami Massachusetts Institute of Technology (MIT) w ramach konferencji COINs. Wśród gości będzie jeden z najwybitniejszych ekonomistów świata prof. Richard Freeman. Chcemy dedykować festiwal ludziom młodym. Polscy studenci Harvardu, Massachusetts Institute of Technology, uniwersytetu Berkeley opowiedzą osobom, które chcą dostać się na te uczelnie, jak realizować swoje pasje".

W ramach tegorocznego Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa w części kulturalnej odbędą się liczne koncerty, wystawy i spektakle. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w turnieju szachowym. "Pierwsza część festiwalu to część warsztatowo-edukacyjna. Będzie realizowana w Pałacu Potockich, druga lokalizacja to Nowa Huta. Tam przez pięć dni, w ośmiu pasmach będą odbywały się zajęcia. Będzie to Szkoła Poetyki prowadzona przez Filipa Springera, będą także okrągłe stoły klimatyczne. Poza tym bardzo duża oferta dla dzieci, młodzieży i studentów, która będzie realizowana również w parkach kieszonkowych Krakowa. Na drugą część będą składać się debaty w pięciu podstawowych pasmach programowych, na których chcemy poruszyć bardzo różnorodną tematykę. To m.in. +Nowa wyobraźnia+, +Klasy klimatu+, +Zielone technologie+. Będziemy rozmawiać o zrównoważonym rozwoju, o tematyce +Zero Waste+. To wszystko będzie w +sosie kulturalno-literackim+" - zapowiedział kurator festiwalu Szymon Kloska.

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, imprezie będzie towarzyszyć ekspozycja we foyer centrum ICE, gdzie w dniach 10-12 września odbędzie się część kongresowa festiwalu. Jedną z atrakcji będzie wystawa biżuterii inspirowanej twórczością Stanisława Lema. Malarka Daria Solar zaprezentuje tam swoje obrazy. Artystka opowiada o nich: "Maluję człowieka w zderzeniu z technologią, z naszą nową metarzeczywistością. Jedna z prac, którą wystawię na festiwalu, znajdzie się na południowym biegunie Księżyca. Będzie tam eksponowana po misji Polaris" - zapowiedziała artystka.

Szczegółowy program drugiej edycji Festiwalu Przeszłości Bomba Megabitowa będzie udostępniany od lipca na stronie internetowej wydarzenia.