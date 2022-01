Kraska: 10 445 nowych przypadków zakażeń koronawirusem; zmarły cztery osoby z COVID-19

Mamy 10 445 nowych przypadków zakażeń koronawirusem; cztery osoby przegrały walkę z COVID-19 - powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraksa. Zaznaczył, że 611 przypadków to zakażenia nowym wariantem omikron.

"Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze dane - to są dane oczywiście z weekendu - to jest 10 445 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; cztery osoby przegrały walkę z COVID-19" - poinformował w Polsat News Kraska.

Dodał, że porównując tydzień do tygodnia to wzrost o 34 proc. "Widzimy, że ten trend wzrostowy już od kilkunastu dni się utrzymuje" - stwierdził.

Zaznaczył, że 611 przypadków to zakażenia nowym wariantem omikron. "Jeżeli procentowo spojrzymy do ilości wykonanych próbek, to jest 16,5 proc. wszystkie przebadanych próbek" - mówił Kraska.