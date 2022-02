Kraska: 22 267 nowych zakażeń koronawirusem; zmarło 378 osób z COVID-19

Najnowsze dane mówią o 22 267 nowych zakażeniach, zmarło 378 osób z COVID-19 – podał we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska we wtorek w Wirtualnej Polsce poinformował o dobowym przyroście zakażeń. Przekazał, że służby sanitarne minionej doby zanotowały 22 267 przypadków wirusa SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 zmarło 378 osób.

"Codziennie widzimy spadki. Dzisiaj to jest 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek" - ocenił. Dodał, że jednak cały czas jest to martwiący trend.

Poinformował, że z prognoz resortu zdrowia wynika, że pod koniec lutego w Polsce może być około 10 tys. przypadków zakażeń dziennie.