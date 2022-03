Kraska: 5742 nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Dzisiaj zanotowaliśmy 5742 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To jest o 45 proc. mniej niż tydzień temu – przekazał w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską, że "te wyniki są bardzo pozytywne". "To idzie w parze z tym, że codziennie obserwujemy zmniejszenie liczby osób, które wymagają hospitalizacji. Dzisiaj to jest poniżej 5 tys. przypadków" - przekazał.

Poinformował, że 332 osoby podłączone są do respiratorów.

"Jeśli spojrzymy na współczynnik reprodukcji wirusa, to on w dalszym ciągu spada, to jest 0,85" - powiedział, dodając, że sytuacja jest stabilna.

Zaznaczył, że obecnie jest więcej przypadków zachorowania na grypę niż na COVID-19.