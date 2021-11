Kraska: chcemy złożyć projekt dot. Funduszu Kompensacyjnego na najbliższym posiedzenie Sejmu

Projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych będzie podobny do rządowego. W poniedziałek będą zbierane pod nim podpisy posłów, aby złożyć projekt do laski marszałkowskiej na najbliższym posiedzenie Sejmu - powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po spotkaniu w Sejmie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat walki z pandemią COVID-19 zapowiedział, że projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym zostanie w poniedziałek skierowany do Sejmu. "To będzie ustawa tylko o tym funduszu, nie będą w niej zamieszczone inne, dodatkowe rzeczy" - powiedział wiceminister.

Na piątkowym spotkaniu uzgodniono też darmowe testy "dla grup zawodowych mających kontakt z ludźmi" oraz dodatki dla ludzi wykonujących zawody niemedyczne, zatrudnionych przy walce z pandemią.

Kraska pytany w poniedziałek w Polsat News o to, co dokładnie będzie przewidywał projekt ustawy powołujący Fundusz Kompensacyjny, przekazał, że "będzie to podobny projekt do rządowego, tylko nie będzie zawierał regulacji z poprzedniego projektu". "Będzie to czysty projekt ustawy kompensacyjnej. Na taki format ustawy zgodziły się wszystkie kluby parlamentarne. Dzisiaj będą zbierane podpisy posłów, aby złożyć go do laski marszałkowskiej jeszcze na tym posiedzenie Sejmu"- powiedział Kraska.

Dopytywany, ile będzie wynosić odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny, Kraska przekazał, że stawki zostaną podane w projekcie, ale na pewno będzie to przedmiotem dyskusji podczas sejmowej debaty.

Wiceszef MZ zaznaczył, że w projekcie ustawy znajdzie się zapis o darmowych testach dla pracowników określonych branż. "Chcemy, aby raz lub dwa razy w tygodniu testować osoby, które mają kontakt z dużą ilością osób, czyli służba zdrowia, oświata, urzędnicy czy pracownicy komunikacji miejskiej. Tutaj eksperci się muszą wypowiedzieć, ile razy w tygodniu, jakim testem i czy za darmo" - stwierdził Kraska.

W lipcu rząd przyjął projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Na mocy tej regulacji miałby m.in. powstać Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający pacjentom środki prawne, które umożliwiają szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.

Najbliższe posiedzenie Sejmu jest planowane w dniach od 30 listopada do 2 grudnia.