Kraska: każda mama z Ukrainy może zaszczepić w Polsce swoje dziecko

Każda matka z Ukrainy, która zgłosi się w Polsce do lekarza rodzinnego, może zaszczepić dziecko przeciw chorobom wieku dziecięcego. Uruchomiliśmy dużą akcję tych szczepień – powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia przypomniał w "Sygnałach Dnia" w Programie I Polskiego Radia, że szczepienia ukraińskich dzieci możliwe są w Polsce także bez posiadania dokumentacji medycznej z Ukrainy.

"Uruchomiliśmy dość dużą akcję, jeśli chodzi o te szczepienia" - powiedział Kraska.

"Umożliwiliśmy takie szczepienia u naszych lekarzy rodzinnych. Każda mama, która zgłosi się z dzieckiem, będzie mogła takie szczepienia otrzymać. Jeżeli nie ma dokumentacji medycznej, (...) wtedy to lekarz oceni, jakie szczepienia dziecku należy wykonać" - poinformował wiceminister.

Obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepień ochronnych dla dzieci na odrę, świnkę, różyczkę, błonicę, tężec, krztusiec, poliomyelitis, WZW B oraz przeciw SARS-CoV-2.

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, szef resortu zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19. roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

W razie braku szczepień u dziecka rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r.