Kraska: mamy 11 670 nowych zakażeń koronawirusem, 433 osoby zmarły

Mamy 11 670 nowych zakażeń koronawirusem, 433 osoby zmarły - powiedział we wtorek w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, w Polsce potwierdzono 65 przypadków wariantu omikron.

Jak dodał Kraska, porównując tydzień do tygodnia to jest kolejny dzień, kiedy widać wzrost nowych przypadków. "Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej" - powiedział Kraska. Dodał, że wykonano ponad 104 tys. testów na covid ostatniej doby.

433 osoby przegrały walkę z koronawirusem - poinformował wiceszef MZ. "Z tego ponad 320 osób to są osoby niezaszczepione. Celowo to powtarzam, bo ile osób zmarło, a nie były zaszczepione, to jest liczba porażająca. To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala" - podkreślił Kraska apelując do Polaków o szczepienie się.

"To naprawdę jest w tej chwili jedyna metoda, abyśmy się uchronili przed hospitalizacją czy zgonem, to są oczywiście szczepienia" - dodał.