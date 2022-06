Kraska: minionej doby potwierdzono 220 przypadków koronawirusa

Minionej doby potwierdzono 220 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podał, że w szpitalach jest poniżej 400 chorych z COVID-19. To wymierny wyznacznik tego, w którym etapie pandemii jesteśmy - wskazał.

Kraska był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy w Polsce nadal jest covid. "Mamy 220 przypadków zakażeń koronawirusem i jeżeli porównamy to do tysięcy zakażeń kiedyś, to sytuacja jest w tej chwili dla służby zdrowia komfortowa" - stwierdził.

Podał, że wykonywanych jest ok. 5-6 tys. testów dziennie, a w szpitalach przebywa aktualnie mniej niż 400 osób z COVID-19. "To jest bardzo wymierny wyznacznik tego, w którym etapie pandemii jesteśmy" - powiedział Kraska.

Dopytywany, czy polski system zdrowia przygotowuje się na ewentualny wzrost zakażeń jesienią, Kraska przekazał, że tak. "Jest wiosna, ale my już myślimy o jesieni. Mamy przetrenowane (...) poprzednie warianty, więc jest nam już trochę łatwiej. System jest zaadaptowany do ewentualnego wzrostu (zakażeń -PAP)" - zapewnił.

Kraska był też pytany o nową, rozszerzoną szczepionkę przeciw COVID-19. "Firmy ją przygotowują, właściwie jest w fazie końcowej" - powiedział.

Odniósł się też do kwestii drugiej dawki przypominającej dla osób poniżej 80. roku życia. "W USA obecnie druga dawka przypominająca jest przeznaczona także dla osób 50 plus. Z moich informacji wynika, że Europejska Agencja Leków kończy badanie, czy rozszerzyć tę grupę o osoby młodsze" - powiedział.

W Polsce od 20 kwietnia, osoby, które ukończyły 80 lat mogą przyjąć drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19. Czwartą dawkę szczepionki już wcześniej mogły otrzymać osoby w wieku powyżej 12 lat z obniżoną odpornością, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca.