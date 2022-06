Kraska: pieniądze, które trafią do nas z UE, powinny być skierowane dla pacjentów

Myślę, że te pieniądze, które trafią do nas z UE, powinny być skierowane już konkretnie dla pacjentów - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w środę o to, na co powinny zostać przeznaczone pieniądze z KPO w kontekście służby zdrowia.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w TVP 1 o to, na co powinny zostać przeznaczone pieniądze z KPO w kontekście służby zdrowia odpowiedział, że należałoby skierować je już konkretnie dla pacjentów.

"Epidemia spowodowała to, że mamy pewne zaległości, jeżeli chodzi o leczenie - głównie chorób kardiologicznych i chorób onkologicznych. Te dwa schorzenia, te dwie grupy pacjentów wymagają w tej chwili rozszerzonej diagnostyki, ale także bardzo wnikliwego leczenia" - podkreślił.

Stwierdził, że widać to już, jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych. "Na to także potrzeba dużych środków, gdyż leczenie onkologiczne jest drogim leczeniem. To są bardzo drogie leki, które trzeba podawać tu i teraz, więc myślę, że te pieniądze są bardzo potrzebne naszym pacjentom" - wskazał.

Wiceminister przekazał, że praktycznie na ukończeniu jest ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej i ma nadzieję, że już od 1 stycznia zacznie funkcjonować. "Chcemy, aby pacjenci mieli jak najszerszy dostęp do jak najlepszej opieki onkologicznej w naszym kraju" - podkreślił.