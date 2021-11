Kraska: ponad 13 tys. nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 18 osób zakażonych COVID-19

Ponad 13 tys. nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 18 osób zakażonych COVID-19 - poinformował w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekazał też, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 51 tys. testów w kierunku zakażenia koronawirusem.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów. Poinformował, że w szpitalach przebywa ponad 20,5 tys. pacjentów z COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło do nich ponad 400 osób z koronawirusem.

Kraska zaznaczył, że na oddziałach intensywnej terapii znajduje się natomiast ponad 1800 osób. "Są to osoby bardzo ciężko chore, wymagają pomocy respiratorowej" - ocenił.

Odnosząc się do nowych danych epidemicznych, Kraska wskazał, że "w porównaniu do ubiegłego tygodnia to niewielki wzrost, o ok. 6 proc.". "Są to dane z weekendu, więc musimy podchodzić do nich z pewną dozą ostrożności" - dodał wiceszef MZ.