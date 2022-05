Kraska: sytuacja służby zdrowia pod względem zachorowań na koronawirusa jest komfortowa

W tej chwili sytuacja służby zdrowia pod względem zachorowań na koronawirusa jest komfortowa. Dzisiejsze dane cząstkowe to 436 przypadków zachorowań - prawie 20 proc. mniej niż w ubiegłym tygodniu - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

"Siedem osób, niestety, zmarło z powodu zakażenia COVID-19; to są najczęściej osoby starsze, z wielochorobowością i niestety niezaszczepione" - powiedział Kraska w Radiu Plus.

Wiceminister poinformował również, że w szpitalach przebywa ok. 400 osób, 30 pacjentów jest podłączonych do respiratora. "Jeżeli więc porównamy te 3 tysiące (w szpitalach-PAP), które mieliśmy w poszczególnych falach, to w tej chwili naprawdę sytuacja dla służby zdrowia jest komfortowa" - ocenił.

Kraska zwrócił też uwagę, że - nawet po zaszczepieniu lub przechorowaniu COVID-19 - odporność w miarę upływu czasu spada. "Dlatego chcemy ruszyć z kampanią przypominającą o szczepieniach" - powiedział. Tym bardziej, że - jak zauważył - na jesień przewidywany jest wzrost liczby zachorowań.

Od 16 maja obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.