Kraska: Szpital im. Rydygiera w Krakowie bardzo aktywnie włączył się w walkę z pandemią

Szpital im. Rydygiera w Krakowie bardzo aktywnie włączył się w walkę z pandemią COVID-19, serdecznie za to dziękuję – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który wziął udział w odznaczeniu pracowników placówki i przekazał 3 mln zł na jej doposażenie.

W piątek z udziałem m.in. wiceszefa resortu zdrowia Waldemara Kraski i wojewody małopolskiego Łukasza Kmity odbyła się uroczystość, w której trakcie najbardziej zasłużeni pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera otrzymali odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę - Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Prezes placówki Artur Asztabski odebrał także symboliczny czek potwierdzający przyznanie jej 3 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wiceminister Kraska, dziękując personelowi szpitala za zaangażowanie podczas pandemii, zauważył, że tym czasie "wszyscy mierzyliśmy się z czymś, czego nikt się nie spodziewał".

"Myślę, że zdaliśmy egzamin, pewne rzeczy mogliśmy zrobić inaczej, lepiej, ale to był taki czas, kiedy pracowaliśmy bardzo dużo. Myślę, że nasza służba zdrowia zdała egzamin" - ocenił. Zaznaczył, że teraz przed służbą zdrowia stoi kolejne wyzwanie związane z koniecznością zaopiekowania się rzeszą uchodźców wojennych z Ukrainy.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ocenił, że czas pandemii "nauczył nas bardzo wiele, ale przede wszystkim współpracy". Jak przypomniał, krakowski szpital Rydygiera był zaangażowany m.in. w tworzenie szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19.

"Gdy wybieraliśmy do tego szpital Rydygiera, to z dwóch powodów: świetnej kadry i wiedzieliśmy, że nie będziecie państwo mnożyć problemów. Dla państwa najważniejszy jest pacjent" - mówił do pracowników placówki. Według niego szpital im. Rydygiera jest "wizytówką nie tylko Małopolski, ale też całego naszego systemu ochrony zdrowia".

Prezes szpitala Artur Asztabski ocenił, że "czas pandemii był ciężki dla całego personelu, wystawiał go na próby". Wyliczał, że w szpitalu im. Rydygiera, gdzie nigdy nie było oddziału zakaźnego, powstały trzy takie oddziały, nigdy wcześniej placówka nie tworzyła także szpitala tymczasowego.

"To nas wzmocniło, teraz jesteśmy bardziej scaleni, mówię o pracownikach szpitala, ale też o tych ścieżkach współpracy z urzędem wojewódzkim, urzędem marszałkowskim, i jesteśmy gotowi na następne wyzwania, które niestety świat współczesny nam funduje" - podkreślił szef krakowskiego szpitala.

Wojewoda małopolski poinformował, że przyznane szpitalowi 3 mln zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

"Doposażamy szpitale, aby być gotowym na wypadek zmiany sytuacji epidemicznej. Dlatego też do Szpitala im. Rydygiera trafią środki zarówno na modernizację instalacji tlenowej, jak i dwóch pracowni. Kupiony zostanie też m.in. aparat RTG" - wyjaśnił.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w krakowskiej Nowej Hucie dysponuje 668 łóżkami na 24 oddziałach, 28 specjalistycznymi poradniami i 140 łóżkami w zakładzie opieki długoterminowej. Co roku leczonych jest tam ponad 40 tys. pacjentów, którymi opiekuje się ponad 1,6 tys. pracowników.