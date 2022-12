Kropiwnicki (KO): happening PiS pokazuje skalę odlotu tej partii

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zajmuje się happeningami, tymczasem Polacy martwią się, czym zapłacą za ogrzewanie i płacą coraz więcej za mleko i masło; to pokazuje skalę odlotu PiS - powiedział PAP Robert Kropiwnicki (KO), komentując piątkową konferencję PiS.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki skomentował dla PAP piątkową konferencję polityków PiS, m.in. rzecznika partii Rafała Bochenka, dotyczącą porównania działań rządów w czasach koalicji PO-PSL i obecnego rządu. Na konferencji PiS przedstawiono też spot mający ukazywać działania rządu w czasie kryzysu.

"Pan rzecznik Bochenek zajmuje się happeningami w momencie, kiedy Polacy martwią się, czym zapłacą za ogrzewanie i czym ogrzeją swoje domy, bo węgla w wielu miejscowościach ciągle nie ma, a ceny są makabrycznie wysokie" - powiedział PAP Kropiwnicki.

"To pokazuje skalę odlotu PiS i całej ekipy rządowej. Uważają, że jest świetnie, a niech pójdą do sklepu i zobaczą, ile Polacy płacą dziś za chleb, mleko i masło" - dodał.

W spocie PiS podano, że w czasach rządów PO-PSL podwyższano podatki, w tym VAT, a bezrobocie wzrosło w kolejnych latach - w sierpniu 2010 r. wynosiło 11,4 proc., w kwietniu 2012 r. - 12,9 proc., a w lutym 2013 r. - 14,4 procent. W nagraniu wskazano, że za rządów PiS obniżono stawki VAT m.in. na żywność czy na gaz, a także podwyższono wydatki na służbę zdrowia czy podwyższono płacę godzinową.

"Naszym obowiązkiem jest przestrzec obywateli przed (Donaldem) Tuskiem i jego powrotem. Pokazać, że kto raz oszukał, może oszukać również i drugi raz" - mówił Bochenek po emisji spotu. "To nie jest tak, że to było dawno i nieprawda, jak bardzo często mówią politycy Platformy Obywatelskiej" - dodał. "Ta rzeczywistość może się w Polsce powtórzyć" - podkreślał.

Następnie Bochenek, a także posłowie Robert Gontarz i Agnieszka Górska pojawili się w Sejmie, by przed drzwiami klubu parlamentarnego KO postawić tablicę. "Wiemy, że w tym trudnym czasie nie macie nic do zaproponowania Polakom. Tu ściągawka z tego, co wprowadził rząd, by Polakom było lżej. Wy to krytykujecie i tego się czepiacie. Tak, wasi wyborcy też z tego korzystają. Tak, wy też" - głosi napis na tablicy. Poniżej wymienione zostały decyzje rządu PiS, podjęte w związku z ostatnimi trudnościami gospodarczymi, m.in. dodatek węglowy, zamrożenie cen energii i gazu, zmniejszenie VAT na produkty spożywcze, energię elektryczną, paliwo i nawozy, wprowadzenie dodatku elektrycznego i wakacji kredytowych.

"Chcemy przestrzec Polaków przed kolejnym oszustwem Platformy. Opowiadają różne bajki i kłamstwa, a nie ma żadnych konkretnych rozwiązań" - powiedział Bochenek, stawiając tablicę przed drzwiami klubu KO.