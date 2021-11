Kropiwnicki (KO): każdy sędzia sam uznaje, kiedy jest niezawisły, a kiedy nie

Każdy sędzia sam uznaje, kiedy jest niezawisły, a kiedy nie i jeżeli uważa, że to nie ma wpływu na orzecznictwo, to może brać udział w wydarzeniach takich jak konwencja KOD - ocenił poseł KO Robert Kropiwnicki.

Kropiwnicki był pytany we wtorek w RMF FM o sobotnie urodziny KOD-u, z udziałem szefa PO Donalda Tuska, w którym uczestniczyli sędziowie m.in. Waldemar Żurek i Paweł Juszczyszyn.

"Każdy sędzia jest również obywatelem i może brać udział w zgromadzeniach publicznych, w różnych uroczystościach i Komitet Obrony Demokracji w dużej mierze broni również niezależności sądów, więc dlaczego uważa pan, że nie mogą być na tym sędziowie, jeżeli część z nich uważa, że warto to proszę bardzo" - powiedział Kropiwnicki.

Jak zaznaczył, KOD jest "ruchem społecznym". "To nie była impreza Platformy, tylko właśnie organizacji społecznej" - powiedział poseł KO.

W odpowiedzi na przytoczony przez prowadzącego artykuł 178 pkt 3 konstytucji, który mówi, że "sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów", Kropiwnicki odpowiedział: "Jasne i czy udział w tej imprezie naruszał niezależność sądów lub niezawisłość sędziowską? Każdy sędzia sam uznaje, kiedy jest niezawisły, a kiedy nie i jeżeli oni uważają, że to nie ma wpływu na ich orzecznictwo, to mogą".