Kropiwnicki (KO) o oświadczeniu Mejzy: to próba przeczekania afery

To próba przeczekania afery i nadużycie instytucji urlopu poselskiego - tak piątkowe oświadczenie wiceministra sportu Łukasza Mejzy skomentował poseł KO Robert Kropiwnicki.

Mejza oświadczył w piątek we wpisie na Facebooku, że zawiesza "swój udział w pracach Ministerstwa Sportu i Turystyki" i że wystąpił "również do marszałek Sejmu o urlop od wykonywania obowiązków poselskich".

"To próba przeczekania afery, a także próba nadużycia instytucji urlopu poselskiego" - komentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie poseł Kropiwnicki. Urlop, jak wyjaśnił, służy w nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak problemy zdrowotne lub problemy rodzinne.

"To w takich sytuacjach marszałek udziela takiego urlopu, a nie w sytuacjach, gdy poseł chce się schować przed opinią publiczną" - powiedział Kropiwnicki.

Jego zdaniem, Mejza "powinien złożyć mandat i odejść z życia publicznego, a nie chować się na urlopie poselskim".

"Dzisiaj to Mejza kręci rządem, a nie rząd Mejzą. Powołali go i mają kłopot, bo dali mu dużo, a teraz on ich szantażuje, że nie będą mieli bez niego większości. Morawiecki z Kaczyńskim dzisiaj mają twarz Mejzy. Jeżeli mają trochę odwagi i przyzwoitości, powinni go zdymisjonować, a jak nie mają większości, niech idą na wybory" - mówił poseł KO i członek zarządu PO.

Zdaniem Kropiwnickiego utrzymywanie Mejzy w rządzie "po tych wszystkich ohydztwach, które wyszły na jaw" jest też "obelgą dla zwykłych posłów PiS, często przyzwoitych ludzi". "Większość sejmowa nie jest warta tego, żeby sprzedawać Polskę takim ludziom" - dodał.

Wirtualna Polska opublikowała niedawno szereg artykułów, w których opisała działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w tym dzieciom), m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

Mejza do publikacji Wirtualnej Polski odniósł się w środę na konferencji prasowej. Określił je jako "największy atak polityczny po 1989 roku". "Atak ten jest wymierzony we mnie, ale jego celem jest obalenie większości rządowej" - powiedział.