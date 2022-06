Kropiwnicki (KO): wydaje się, że komisja ds. służb specjalnych w obecnym kształcie straciła rację bytu

Wydaje się, że sejmowa komisja ds. specjalnych w obecnym kształcie straciła rację bytu; miała być "bezpiecznikiem" dla praw i wolności człowieka, stała się partyjnym mechanizmem do "przyklepywania" spraw - powiedział w środę poseł KO Robert Kropiwnicki.

Klub KO zorganizował w środę debatę ekspercką pod hasłem "Cywilny nadzór nad służbami specjalnymi".

"Rzeczywiście wydaje się, że dziś komisja ds. służb specjalnych w tym kształcie właściwie straciła rację bytu" - mówił podczas debaty poseł KO Robert Kropiwnicki. Jak uzasadniał, sejmowa komisja miała być "bezpiecznikiem" dla praw i wolności człowieka, umożliwiać realną kontrolę parlamentarną nad służbami, "a przynajmniej informację, jeśli nie kontrolę".

"Dziś stało się to po prostu zwykłym partyjnym mechanizmem właściwie +przyklepywania+ spraw, a nie tym, by rzeczywiście opinia publiczna wiedziała, co się dzieje w służbach specjalnych" - ocenił poseł KO.

Według byłego szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, który zabrał głos podczas debaty, "obecny nadzór nad służbami specjalnymi, szerzej - nad pracą operacyjną polskich służb mundurowych - jest może rozbudowany, ale jest rozproszony, jakościowo mierny i jest uznawany za nieskuteczny".

Bondaryk wskazał, że potrzebne jest wzmocnienie nadzoru parlamentarnego w tym zakresie. "Nasza propozycja jest propozycją związaną z nowym kształtem komisji ds. służb specjalnych. Ta komisja, którą warto wzmocnić i rozbudować jej znaczenie, powinna zajmować się nadzorem nad służbami specjalnymi, jak dziś, i nad pracą operacyjną pozostałych służb" - powiedział.

Były szef ABW zwrócił uwagę, że "większość czynności ingerujących w sprawę wolności obywatelskich statystycznie - to jest ponad 90 proc. - dotyczy policji". "I te czynności faktycznie w wymiarze parlamentarnym nie podlegają kontroli" - dodał. Dlatego - jak mówił - komisja, która mająca nadzór nad pracą nad służbami specjalnymi, ale także nad pracą operacyjną innych służb "wydaje się najbardziej sensownym podejściem".

Wskazał, że taka komisja powinna działać stale, "a nie sesyjnie, jak dziś" i przypominać "pewien komitet parlamentarny, który działa stale". Bondaryk mówił też o tym, że "modernizacja" komisji ds. służb specjalnych powinna zakładać, że byłaby ona wyposażona w uprawnienia Najwyższej Izby Kontroli, "jeśli chodzi o kontrolę, a także dostęp do materiałów na tych samych zasadach, co NIK".

Kropiwnicki ocenił, że przedstawiona przez Bondaryka koncepcja jest ciekawa, warta rozważenia i pogłębienia. "Ta koncepcja, o której mówi pan generał, ona będzie pewnie wymagała ustawy, to już jest poza materią regulaminową" - zaznaczył.

"To jest ciekawe, by w takiej komisji był pełen nadzór w ingerencję w prawa i wolności, czyli - żeby to był ten element pełnej kontroli nad wszystkim służbami, które mają prawo ingerencji w prawa i wolności" - powiedział polityk KO.