Kropiwnicki: projekt zmiany konstytucji to ściema; składamy wniosek o odrzucenie

Wiceszef klubu KO Robert Kropiwnicki złożył w czwartek w Sejmie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PiS zmiany konstytucji. W jego ocenie projekt jest "zwykłą ściemą" i powstał wyłącznie po to, żeby przykryć niekompetencję rządzących.

Sejm rozpoczął w czwartek prace nad projektem PiS nowelizacji konstytucji, który zakłada zmianę przepisów dotyczących limitu zadłużenia publicznego, a także umożliwienie wywłaszczenia rosyjskich oligarchów.

Projekt skrytykował wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, który złożył wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Poseł określił projekt jako "przykry". "Projekt jest niestety, powiedzmy to sobie uczciwie, zwykłą ściemą. Próbujecie używać największych i najważniejszych instrumentów do swojej, niestety niecnej gry politycznej. Nie wahacie się użyć projektu zmiany konstytucji do tego, żeby zasłaniać własną niekompetencję" - powiedział Kropiwnicki.

"Dla was nawet największe nieszczęścia, jak mówił wasz kolega, to jest +polityczne złoto+, chcecie wykorzystać nawet największe tragedie, jak wojna, do tego, żeby ugrać trochę swoich drobnych interesów" - dodał poseł. Ocenił, że proponowana przez PiS zmiana w konstytucji jest niepotrzebna.

Kropiwnicki zarzucił Prawu i Sprawiedliwości wielokrotne złamanie konstytucji. "Nie publikowaliście wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ba - nie publikowaliście ustawy, bo była niewygodna. Wtedy wam konstytucja nie przeszkadzała. I nagle teraz konstytucja wam jest potrzebna?" - dziwił się poseł KO.

Skrytykował rządzących, że od dawna nie liczą się z regułą wydatkową w konstytucji. "Wydajecie po prostu na swoje głupie często potrzeby szeroką ręką, nie liczycie grosza publicznego, nie szanujecie pieniędzy Polaków. To jest nieszczęście. A dzisiaj chcecie zmieniać konstytucję, żeby móc jeszcze szerzej, jeszcze więcej: respiratorów, maseczek, dwóch wież i szereg innych interesów waszych legitymizować" - stwierdził Kropiwnicki. Jak ocenił, PiS zadłuża państwo polskie "gorzej niż Gierek".

Polemizując z uwagą jednego z posłów PiS, że chodzi o wydatki na armię, poseł KO przekonywał, że szef MON Mariusz Błaszczak nie wydawał dotąd pieniędzy na śmigłowce bojowe, system przeciwrakietowy czy czołgi, ale na "ławeczki niepodległości" i ołtarze polowe. "A szczytem jego osiągnięć jest szpital w Legionowie, który buduje w swoim mieście, właśnie z funduszu na obronę" - dodał Kropiwnicki.

Podkreślił, że konstytucyjna reguła wydatkowa to "bezpiecznik solidarności pokoleniowej". "Ta konstrukcja zabezpiecza wnuki przed głupotą dziadków, żeby nie obciążać przyszłych pokoleń waszą durnotą" - powiedział Kropiwnicki.

Odnosząc się do proponowanych przepisów, które miałyby umożliwić konfiskatę majątków Rosjan, poseł dowodził, że można to robić bez zmiany konstytucji. Przypomniał, że zgodnie z art. 21 i art. 46 ustawy zasadniczej, wywłaszczenie i przepadek rzeczy jest możliwy, ale tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. "Trzeba to zrobić ustawą, a wy i tak piszecie, że trzeba dać ustawę do tego, więc uważamy, że jest to zmiana pozorna" - stwierdził poseł KO. Dodał, że PiS nie ma w sobie "gorliwości do ścigania ruskiego majątku". "To UE wymusza na was zamrażanie i konfiskatę" - zaznaczył Kropiwnicki.

Wyraził też pogląd, że projekt PiS został źle napisany. "To jest najgorzej napisana norma konstytucji, jaką widziałem; tego się po prostu nie da przeczytać. Jest to kompletnie niezrozumiałe i nie do przyjęcia" - powiedział polityk PO.