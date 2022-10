Krosno: Wystartował konkurs "Tak się składa...”, uczestnicy budują z klocków

Wystartował 9. Rodzinny Konkurs "Tak się składa...” na najbardziej pomysłową konstrukcję z klocków lego. Adresowany jest do rodzin z dziećmi do 14 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania. Chętni mogą się zgłaszać do 2 listopada.

Organizator - Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (RCKP) w Krośnie zauważa, że każdego roku na konkurs napływają prace, które zaskakują wyobraźnią i pomysłowością konstruktorów.

"Domy, kompleksy wypoczynkowe, stacje kosmiczne, tory wyścigowe, mechaniczne owady, automaty z ciastkami, skarbonki. W klimacie świąt, nawiązujące do pór roku, czterech żywiołów, kultowych filmów czy seriali" - wymieniła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP w Krośnie.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że to jedynie wycinek tematów, jakie podejmują uczestnicy konkursu. I zapewniła, że organizatorzy nie mają wątpliwości, że także w tym roku wyobraźnia podsunie kolejne pomysły młodym konstruktorom.

"Z jednej strony wbudowane mechanizmy, z drugiej sprytne rozwiązania. Do tego wszystkiego element wspólnej, rodzinnej pracy. W kartach zgłoszeń z minionych lat czytaliśmy o wkładzie w powstanie konstrukcji wniesionym przez każdego członka rodziny. To miłe, bo to jedno z założeń konkursu. Współpraca i budowanie więzi rodzinnych każdego roku idzie w parze z tym dosłownym budowaniem konkursowych prac" - przekonują organizatorzy.

W rywalizacji mogą wziąć udział rodziny, w tym rodziny zastępcze, z dziećmi w wieku do 14 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania. W drużynie musi być co najmniej jeden rodzic i dziecko, ale nie więcej niż dwoje dorosłych.

Zadaniem uczestników jest zbudowanie według własnego pomysłu trwałej, przestrzennej konstrukcji z klocków lego.

"Jeśli posiadacie klocki dowolnej, niekoniecznie znanej marki, możecie przygotować pracę konkursową, w całkowicie dowolnej dziedzinie. Chcemy, by konstrukcje były jak najbardziej oryginalne, wymyślone i zaprojektowane przez dzieci, by były owocem dziecięcej wyobraźni oraz pasji" - zachęca organizator.

Prace należy dostarczyć do organizatora 4 listopada. Jury konkursowe oceni ciekawe rozwiązania konstrukcyjne oraz walory artystyczne i technologiczne nadesłanych prac.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie: www.rckp.krosno.pl

Prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane 5 listopada w Galerii Pomarańczowej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W tym czasie odbywać się będzie również głosowanie publiczności.