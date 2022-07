Krosno: Wystawa kolekcji, hobby i zainteresowań „Palcem po mapie”

„Palcem po mapie. Hobby + podróże w czasie, krajowe i zagraniczne” – pod takim tytułem w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza (RCKP) w Krośnie można będzie od piątku oglądać wystawę dotyczącą hobby, kolekcji i zainteresowań mieszkańców oraz sympatyków miasta.

Ekspozycja "Palcem po mapie. Hobby + podróże w czasie, krajowe i zagraniczne" jest organizowana w ramach projektu "Kultura remiksu: dom + osiedle + miasto". Wystawę tworzą sami kolekcjonerzy i hobbyści.

Jak zauważyła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP w Krośnie, tytuł wystawy nie jest przypadkowy. Zobaczyć będzie można na niej bowiem artefakty przywiezione z podróży, zarówno tych krajowych, jak i tych zagranicznych, a także wspomnienia z czasów dzieciństwa i przywodzące na myśl właśnie podróże i skojarzenia z nimi.

"Podróż po gustach muzycznych czy nawiązania do filmów także znajdą swoje miejsce w galerii. Warto zobaczyć wycinek z wojaży dosłownych i w przenośni mieszkańców i sympatyków Krosna, a na własnej mapie podróży umieścić Regionalne Centrum Kultur Pogranicza i tę niecodzienną wystawę" - zapraszają organizatorzy.

Wśród kolekcji zgłoszonych na wystawę znalazły się m.in.: magnesy ze świata, pocztówki z Podkarpacia, użyteczne pamiątki z podróży, etykiety z piwa, kalendarze, porcelana i szkło z Krosna, kasety magnetofonowe i VHS, obrazki z gum Kaczor Donald, obrazki przedstawiające sylwetki sportowców z gum Kent i akcesoria kibica, karty z quizami wiedzowymi, flagami czy postaciami z komiksów, które znaleźć można było w chrupkach, wycinki z programów telewizyjnych, znaczki z magazynu Bravo, tzw. stripy, czyli historyjki obrazkowe z gazet, naklejki, flipery, vlepki, a nawet deskorolki. Swoje miejsce na wystawie znalazły też hafty, wyplatane bransoletki czy stroje historyczne.

"Ten ogrom zbiorów to zaledwie wycinek tego, co zobaczyć będzie można na wystawie. A sama wystawa, sposób aranżacji galerii i ekspozycji kolekcji to także pomysł kolekcjonerów oraz zaproszonych gości" - zwróciła uwagę Kaszczyszyn.

Dodała, że otwarcie wystawy poprzedziły - podobnie jak podczas pierwszej edycji projektu - warsztaty projektowania wystaw. Prowadząca je Dominika Janicka, p.o. dyrektorki artystycznej w Instytucie Dizajnu w Kielcach wraz z kolekcjonerami i konsultantami, w tym dziećmi, młodzieżą, a także osobami ze szczególnymi potrzebami, opracowała koncepcję ekspozycji kolekcji i sposób aranżacji galerii.

Podczas warsztatów powstały makiety i pomysły na to, jak zaaranżowana zostanie galeria, opracowano sposób eksponowania kolekcji i zaprojektowano całą infrastrukturę wystawową. "W warsztatach wzięły udział dzieci, młodzież i dorośli, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, od których dowiedzieliśmy się, czy wystawa prezentowana będzie w sposób atrakcyjny dla odbiorcy w każdym wieku, ale też czy będzie ona dostępna" - zaznaczyła Kaszczyszyn.

Wystawę można będzie oglądać do 31 sierpnia.

W ramach projektu "Kultura remiksu" organizowanego przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza mieszkańcy Krosna i okolic oraz przyjezdni mogą uczestniczyć w jedynej w swoim rodzaju wystawie, a nawet sami ją stworzyć. Mogą też wziąć udział w cyklu warsztatów, wysłuchać historii o mieście i ludziach wartych poznania oraz zwiedzić Krosno z mapą i słownikiem miejsc umownych.

Kaszczyszyn przypomniała, że w poprzedniej edycji do udziału w wystawie zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla Tysiąclecia, zaś w tym roku - mieszkańców wszystkich dzielnic i osiedli Krosna.

"W projekcie wciąż istotny będzie udział uczestników pierwszej edycji +Kultury remiksu+. Zostaną oni gospodarzami i współorganizatorami wydarzenia. To oni podczas planowania kolejnych działań wskazali tematy przewodnie cyklu warsztatów, podcastów czy wydawnictw. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy zainteresowań ważna jest komunikacja - ta werbalna i ta wizualna i to właśnie ona będzie motywem przewodnim całego projektu" - wskazują organizatorzy.

Projekt "Kultura remiksu: dom + osiedle + miasto" został dofinansowany ze środków ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura - Interwencje 2022"