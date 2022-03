Krótkofalówki z Ciechanowa dla obrony cywilnej w partnerskim ukraińskim mieście Chmielnicki

Z Ciechanowa do partnerskiego ukraińskiego miasta Chmielnicki dostarczono 73 krótkofalówki z systemem szyfrowania, które wesprą tam obronę cywilną. To trzeci transport pomocowy ciechanowskiego samorządu, który wysłano na Ukrainę dzięki organizowanym zbiórkom.

Tym razem, jak poinformował w sobotę Urząd Miasta Ciechanowa, do akcji wsparcia, oprócz mieszkańców i instytucji, dołączyli lokalni przedsiębiorcy, gmina wiejska Ciechanów i samorząd miasta Chorzele - po raz kolejny była to odpowiedź na prośbę ukraińskiego miasta Chmielnicki.

"Nasi partnerzy z Chmielnickiego tworzą oddziały cywilnej obrony terytorialnej. Mer miasta zapytał mnie, czy moglibyśmy znaleźć na naszym rynku profesjonalne krótkofalówki z systemem szyfrowania. To obecnie trudno dostępna rzecz, a do tego obowiązujące polskie prawo nie pozwala samorządom na takie zakupy, choć za chwilę ma się to zmienić" - powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, cytowany w komunikacie tamtejszego Urzędu Miasta.

W informacji podkreślono, iż w związku z prośbą miasta Chmielnicki prezydent Ciechanowa zwrócił się z apelem o wsparcie do lokalnych przedsiębiorców - ostatecznie zakup potrzebnego sprzętu sfinansowało 18 lokalnych firm.

"Przygotowany i dostarczony transport objął 73 najwyższego standardu krótkofalówki o wartości ponad 200 tys. zł oraz wsparcie materialne w postaci baterii, power banków, latarek, materiałów medycznych, śpiworów, koców, ubrań i produktów spożywczych" - przekazał w sobotę ciechanowski samorząd.

Urząd Miasta zaznaczył, że organizację zbiórki wsparło również Ciechanowskie Stowarzyszenie Krótkofalowców, przy czym razem z krótkofalówkami do partnerskiego miasta Chmielnicki dostarczono także materiały pomocowe zebrane przez ciechanowian, miejskie szkoły, żłobek, Centrum Usług Wspólnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch i lokalne firmy.

Liczące ponad 270 tys. mieszkańców miasto Chmielnicki położone w zachodniej Ukrainie jest partnerem Ciechanowa od 25 lat. Pierwszy transport pomocowy ciechanowski samorząd wysłał tam dzień po agresji Rosji na Ukrainę - 25 lutego, drugi dotarł na miejsce 28 lutego.

W obu przypadkach były to głównie materiały i środki medyczne, w tym bandaże, opaski uciskowe, opatrunki hydrożelowe, kompresy, zestawy pierwszej pomocy i koce termiczne, a także leki przeciwbólowe i antybiotyki. Dary te były przekazywane w trakcie organizowanych w Ciechanowie zbiórek.