KRPM o spotkaniu Morawieckiego i Szmyhala: tematem aktualna sytuacja i planowane działania

Aktualna sytuacja wojenna w Ukrainie, scenariusze jej dalszego rozwoju, a także kwestie odbudowy kraju ze zniszczeń były tematami sobotnich rozmów w Krakowie premierów Mateusza Morawieckiego i Denysa Szmyhala - podała KPRM.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała w informacji na swojej stronie, że premierzy złożyli na Wawelu wieńce przed grobem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ponadto, został im zaprezentowany miecz hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego. KPRM wyjaśnia, że jest to niezwykle ważny dla historii Ukrainy eksponat znajdujący się w zbiorach Muzeum Królewskiego na Wawelu. Miecz miał zostać wypożyczony w tym roku w związku zaplanowaną w Kijowie ekspozycją z okazji obchodów 31. rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę oraz upamiętnieniem 400-lecia śmierci hetmana.

Kancelaria przekazała, ze premierzy omówili aktualny stan sankcji nakładanych przez wspólnotę międzynarodową i poszczególne kraje na Rosję, jej przedstawicieli i przemysł. Oceniono, że obecnie nałożone kary na Rosję nie działają tak, jak trzeba i nie zatrzymują agresora.

"Rosyjska gospodarka nie odczuwa poważnych strat, przynajmniej w okresie krótkookresowym. Natomiast Ukraina potrzebuje natychmiastowej pomocy, aby obronić swoją suwerenność. Dlatego potrzebne są bardzo mocne i skuteczne sankcje, aby Rosja przerwała wojnę i wycofała swoje wojska z Ukrainy" - wskazano w informacji KPRM.

Politycy - jak zaakcentowano - podkreślili konieczność jak najszybszej rezygnacji z zakupów rosyjskich surowców energetycznych, które pozostają kluczowym źródłem finansowania rosyjskiego reżimu i jego zbrodniczych działań. Zaznaczono, że Polska już od około 10 dni nie importuje rosyjskiego węgla - jest pełne embargo na ten rosyjski surowiec. Szef polskiego rządu wskazał, że czekamy na nałożenie sankcji na ropę i gaz, po to żeby jak najszybciej móc nie importować także tych towarów, wszyscy razem w Europie.

"Premier Ukrainy i ja patrzymy na te sankcje, jako zdecydowanie niewystarczające. Patrzymy na to, co się dzieje z rosyjską walutą, z rosyjskimi obligacjami, także z rosyjską inflacją. Potrzebne są sankcje wtórne. Potrzebne są nowe sankcje, które naprawdę złapią w gorset gospodarkę rosyjską i nie pozwolą jej finansować wojny. Oto stąd razem apelujemy: premier Ukrainy i premier Polski. Apelujemy do całego wolnego świata o jak najszybsze sankcje na ropę, gaz i na węgiel" - powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany w informacji.

Na zakończenie wizyty premierzy podpisali memorandum między Polską i Ukrainą o zacieśnianiu współpracy w sektorze kolejowym. Inicjatywa ta odpowiada na ukraińskie potrzeby w zakresie transportu towarowego w sytuacji zablokowania portów przez rosyjskiego agresora. Będzie ona także instrumentem wspierania korzystnego dla obu stron rozwoju gospodarczego obu krajów.

W informacji KPRM zaznaczono, że tragedia narodu ukraińskiego, zmagającego się z brutalną agresją Rosji, nie może być zapomniana.

Dlatego rząd rozpoczął w sobotę specjalną akcję billboardową i w mediach społecznościowych, aby przypominać krajom Europy Zachodniej o okrucieństwie wojny, która toczy się na Ukrainie. Specjalne billboardy pojawią się w wielu europejskich miastach. Kampania ma na celu zatrzymanie działań Rosji poprzez wprowadzenie szybkich i mocnych sankcji.

"Specjalna akcja #StopRussiaNow informuje o okrucieństwach wojny i bestialskich mordach żołnierzy rosyjskich na Ukrainie. Do wielu europejskich miast ruszą billboardy, m.in. z hasłami w języku angielskim i niemieckim. Kampania będzie także wzmacniana w mediach społecznościowych. Akcja billboardowa będzie prowadzona m.in. w Berlinie, Paryżu i Rzymie. W stolicach tych odbędą się konferencje polskich dyplomatów. W wielu miejscach polskim dyplomatom będą towarzyszyć ambasadorowie Ukrainy" - przekazano.