KRRiT ws. programu badań statystyki publicznej: nowa jakość w badaniach rynku

Projekt stanowi nową jakość w badaniach rynku, o cechach użytecznej informacji publicznej, realizowanej zgodnie z zadaniami KRRiT, a także potrzebami całego rynku medialnego w Polsce - pisze rzecznik prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska o projekcie rozporządzenia rządu ws. programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023.

Informacja przekazana przez rzecznik PAP w czwartek odnosi się do materiału opublikowanego na portalu WirtualneMedia.pl pt. "KRRiT sprawdzi, co oglądamy w domach? +Element inwigilacji społeczeństwa+". Napisano tam m.in., że Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji "krytykuje rząd za projekt rozporządzenia, który pozwoli Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawdzić, co oglądają abonenci operatorów telekomunikacyjnych. KIGEiT ostrzega, że może to zostać odebrane jako inwigilacja".

"Na serwerach KIGEiT, która zrzesza m.in. sieci kablowe UPC, Inea, Multimedia Polska i operatorów telekomunikacyjnych Netia, T-Mobile Polska, Play pojawiło się stanowisko w związku z ogłoszonymi konsultacjami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023. Obejmuje ono m.in. badanie odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce na podstawie ścieżki zwrotnej (Return Path Data), które miałoby być prowadzone przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - głosi materiał WirtualneMedia.pl. W materiale dodano m.in., że KIGEiT krytykuje projekt, bo jej zdaniem "KRRiT nie ma delegacji ustawowej do prowadzenia tego rodzaju badań. Izba zauważa, że pomiar oglądalności stacji telewizyjnych jest przedmiotem rozmów między operatorami, nadawcami, regulatorami i firmami badawczymi, które na tym zarabiają".

W przesłanej PAP informacji rzecznik KRRiT Teresa Brykczyńska zwraca uwagę, że przywołane na łamach portalu WirtualneMedia.pl stanowisko KIGEiT jest jedynie "elementem konsultacji w związku z pracami nad projektem rozporządzenia". "Stanowiska instytucji biorących udział w pracach nad tym projektem, wraz z odpowiedziami, będą opublikowane na stronach internetowych" - wskazuje.

"Zaskoczeniem jest fakt, iż z dokumentu KIGEiT wynika całkowite niezrozumienie przez Izbę projektu badawczego, który przez kilka ostatnich lat był wspólnie i szczegółowo omawiany. Wielokrotnie było komunikowane, że projekt stanowi nową jakość w badaniach rynku, o cechach użytecznej informacji publicznej, realizowanej zgodnie z zadaniami KRRiT, a także potrzebami całego rynku medialnego w Polsce" - pisze rzecznik. Jak zaznacza, w odniesieniu do uwag zgłoszonych przez KIGEiT "należy podkreślić, iż KRRiT jest samodzielnym organem konstytucyjnym i niezależnym od rządu, posiadającym szerokie kompetencje".

"Do zadań KRRiT należy określona w art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy właściwość w obszarze organizowania badań treści i odbioru usług medialnych, czemu służyć ma badanie 1.43.19 (118), zawarte w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023. Należy ustalić, że przedmiotowe badanie nie jest pomiarem oglądalności programów TV" - akcentuje. Podkreśla, że jak precyzyjnie podaje nazwa badania i wynika z jego konstrukcji - "jest to statystyczne badanie odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce na podstawie ścieżki zwrotnej, czyli technologii powszechnie wykorzystywanej przez operatorów telewizji kablowej".

"Zbierane dane dotyczą wyświetlania programów TV na urządzeniach, nieznane są indywidualne cechy urządzeń, audytorium, jego wielkość ani opis. Metodologia i konstrukcja badania nie pozwalają na przyjęcie założenia reprezentatywności próby, co jest niezbędne w rynkowych pomiarach oglądalności" - pisze rzecznik. Tym samym - w jej ocenie - nieuprawnione jest założenie, że badanie odbioru sygnału programów TV w Polsce na podstawie ścieżki zwrotnej jest tożsame z pomiarem oglądalności, czyli badaniem widowni programów telewizyjnych lub jest do niego zbliżone.

"Całkowicie nieuzasadniony jest zarzut o rzekomym +zbieraniu danych pozwalających administracji publicznej na zdobycie wiedzy (…) o preferencjach, w tym politycznych abonentów+. Badanie agreguje, anonimowe, statystyczne informacje o zasięgach programów telewizyjnych, nie o osobach fizycznych. Informacje te będą publicznie dostępne i wykorzystywane przede wszystkim przez samą branżę medialną" - wskazuje. "Nie wywoła to niekorzystnych skutków dla danych osobowych lub prywatności abonenta lub osoby fizycznej" - akcentuje.

Jej zdaniem zarzut wskazany przez Izbę o "grożącym negatywnym odbiorze społecznym projektu jako elemencie inwigilacji społeczeństwa przez organy administracji państwowej, jest nieuprawnioną tezą pozbawioną uzasadnienia". Jak zaznacza, proponowany zakres i sposób przekazywania danych jest "wynikiem wielomiesięcznych wspólnych prac przedstawicieli operatorów kablowych i ekspertów KRRiT. Zakłada "wykorzystanie rozwiązań obecnie stosowanych przez operatorów bez ponoszenia dodatkowych kosztów".

Jak dodaje Brykczyńska, "pismo z uwagami KIGEiT z dnia 11 maja 2022 roku zostało przygotowane po wyznaczonym terminie, a szokującym wręcz jest fakt, że branżowy portal bezrefleksyjne publikuje tę całkowicie mylną i dezinformacyjną opinię KIGEiT".