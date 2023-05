KRS wyraziła zaniepokojenie faktem orzekania przez sędziego J. Iwulskiego z SN

Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła głębokie zaniepokojenie faktem podejmowania przez sędziego SN Józefa Iwulskiego czynności orzeczniczych w sytuacji, gdy w lipcu 2021 r. został zawieszony w czynnościach służbowych - głosi piątkowy komunikat Rady.

Jak dodano w komunikacie KRS, "zaniepokojenie to jest tym poważniejsze", że sędzia Iwulski był sprawozdawcą w sprawie tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, w której 13 kwietnia br. "orzeczono wyłączenie sędziego Sądu Najwyższego Marcina Łochowskiego od orzekania".

Powodem wyłączenia sędziego Łochowskiego, który został powołany do SN już po reformie KRS, były okoliczności towarzyszące jego powołaniu, a w uzasadnieniu decyzji o wyłączeniu wskazano na "wadliwość ukształtowania KRS oraz brak wiążącego charakteru wyroków TK".

"Dodać należy, że sędzia Iwulski został powołany na stanowisko sędziego SN z istotną wadą formalną, polegającą na rekomendowaniu prezydentowi kandydata, który nie spełniał wymogu 10 letniego okresu sprawowania urzędu sędziego" - dodała KRS. Wskazała, że jego powołanie na sędziego sądu rejonowego nastąpiło 22 stycznia 1981 r., a na sędziego SN 1 lipca 1990 r.

W ocenie KRS, "niepokój budzi ignorowanie tych faktów poprzez wykonywanie czynności orzeczniczych przez sędziego Iwulskiego oraz brak reakcji władz SN".

W lutym przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka złożyła zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziego Iwulskiego oraz "przez nieokreśloną osobę, która dopuściła sędziego do czynności orzeczniczych". "Mimo zawieszenia sędzia podejmuje czynności służbowe" - podawała wtedy KRS.

Sędzia Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, w której orzeka sędzia Iwulski potwierdzał wtedy PAP, że sędzia Iwulski orzeka w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń, tak jak każdy inny sędzia Izby Pracy SN.

"W tej sprawie chodzi o spór dotyczący tego, czy +Izba Dyscyplinarna+ była sądem. Pani Pawełczyk-Woicka uważa, że był to sąd, a w konsekwencji orzeczenie tej Izby odsunęło sędziego Iwulskiego od sądzenia. Ja, kierując się orzecznictwem Sądu Najwyższego, uważam, że Izba Dyscyplinarna nie była sądem, a w konsekwencji wydane przez nią tzw. orzeczenia nie mogą wpływać na obowiązki osób, które miała osądzać" - mówił.

Na początku lipca 2021 r. ówczesna Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet sędziowski sędziemu Iwulskiemu - wyraziła zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, zawiesiła go w czynnościach służbowych i obniżyła mu wynagrodzenie o 25 proc. Tamta decyzja była nieprawomocna.

Jak przypomniała KRS uchylenia immunitetu Iwulskiemu domagała się prokuratura IPN. Śledczy chcą postawić mu zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Z ustaleń śledczych IPN wynikało, że w 1982 r. Iwulski zasiadał w składzie sądu, który skazał młodego robotnika z Oświęcimia na trzy lata więzienia za roznoszenie "antypaństwowych" ulotek przedstawiających kontury Polski okolone kolczastym drutem. Obrońcy wskazywali zaś m.in., że obecna sprawa wobec Iwulskiego jest - ich zdaniem - motywowana politycznie.

Sędzia Iwulski złożył zażalenie na uchylenie immunitetu. Tymczasem Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana 15 lipca ub.r. Weszła wtedy w życie nowelizacja ustawy o SN, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Nowa Izba przejęła sprawy rozstrzygane i niezakończone przez Izbę Dyscyplinarną, w tym zażalenie na uchwałę z lipca 2021 r. w sprawie uchylenia immunitetu Iwulskiego.

Także w tamtej nowelizacji znalazł się zapis o tzw. teście niezawisłości i bezstronności sędziego. Głosi on, że "dopuszczalne jest badanie spełnienia przez sędziego SN wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu (...), jeżeli w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących uprawnionego oraz charakteru sprawy".

Ostatnia nowelizacja ustawy o SN - ze stycznia tego roku - rozszerzyła ten "test", m.in. uzupełniła możliwość badania wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu "na podstawie ustawy". Jednocześnie z przepisu o tym teście wykreślono przesłankę o "wpływie na wynik" danej sprawy. Tą ostatnią nowelizację prezydent Andrzej Duda - przed podpisaniem - skierował do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżając m.in. zmieniony przepis dotyczący "testu".