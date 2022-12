Kryminolog o rodzicach, którzy mordują swoje dzieci: rzeczy i zjawiska kiedyś nie do wyobrażenia, teraz stają się rzeczywistością

W czasie wzmożonego rozwoju cywilizacyjnego, pewne rzeczy i zjawiska, które kiedyś były nie do wyobrażenia, teraz stają się rzeczywistością – powiedział PAP kryminolog Brunon Hołyst. W 2022 roku w Polsce doszło do kilku wyjątkowo brutalnych dzieciobójstw. Szokująca była też obojętność na krzywdzenie dzieci.

Sekcja zwłok 2-miesięcznej Mai ujawniła tragedię dziecka, które było maltretowane praktycznie od narodzin. Ustalono, że zmarła dziewczynka miała liczne urazy na całym ciele, w tym połamane rączki i uszkodzone żebra. Maja zginęła w styczniu, zdaniem prokuratury, która postawiła rodzicom zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z rąk matki i ojca.

Rodzice, 22-letnia Karolina i 23-letni Dominik - trafili do aresztu. Okazało się, że pozostała dwójka ich dzieci, w wieku 4 i 2 lat, też była maltretowana.

"U 4-letniej dziewczynki ujawniono zmiany wskazujące na konieczność przeprowadzenia wielu zabiegów chirurgicznych, uraz głowy, liczne zasinienia i zadrapania na całym ciele. Chłopczyk posiadał także liczne zasinienia oraz zadrapania na całym ciele" - poinformował PAP prokurator.

W południe feralnego dnia Karolina była w domu z dziećmi sama. Wciąż nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci najmłodszej dziewczynki.

Zarzuty postawiono także innym osobom, mieszkającym z rodziną pod jednym dachem - siostrze matki i jej partnerowi oraz babci Karoliny. Chodzi o nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, tłumacząc na potoczny język - obojętność na krzywdę dziecka.

"Żyję jak chcę i na własnych zasadach, a jak kogoś to boli, tam są drzwi, wypier..." - takie słowa opublikowała na Facebooku matka małej Mai zanim ją aresztowano.

"W czasie wzmożonego rozwoju cywilizacyjnego, pewne rzeczy i zjawiska, które kiedyś były nie do wyobrażenia, teraz stają się rzeczywistością" - powiedział PAP kryminolog Brunon Hołyst. Jako pierwszą przyczynę dzieciobójstwa wskazał zaburzenia psychiczne.

Do szpitala w Chojnicach we wrześniu trafiła nastolatka, która zaraz po urodzeniu okaleczyła swoje dziecko. Chłopczyk miał ranę ciętą szyi. Udało się go uratować, ale z dziewczyną nie było sensownego kontaktu. Sprawą, ze względu na wiek matki zajął się sąd rodzinny.

Zarzut obcowania seksualnego z nieletnią usłyszał 19-latek. "Podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze" - powiedział PAP prokurator rejonowy w Człuchowie Mariusz Radomski.

W prawie karnym istnieje artykuł, dotyczący zabicia noworodka przez matkę. Jeśli doszło do tego pod wpływem porodu, w ciągu kilku dni, co najwyżej tygodni od narodzin, kobiecie grozi kara - w myśl art. 149 - od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Ale zdaniem Hołysta, gdy matka zabija noworodka, nie można wykluczyć też innych motywów. "Może też zdarzyć się tragedia wynikła z nienawiści do partnera życiowego, który na przykład kochał dzieci i je wyróżniał, a matka była o to uczucie zazdrosna. Kiedy zaproponował kobiecie rozwód, to ona w ramach zemsty dokonała zabójstwa dzieci" - opowiedział ekspert.

Sąd za każdym razem, nawet jeśli chodzi o noworodka, dokładnie bada motywy sprawczyni.

Także we wrześniu, z apartamentowca w jednej z najbogatszych warszawskich dzielnic, 9-latek wysłał do babci rozpaczliwego sms-a, że mama chce ich pozabijać. Jego, trzyletniego braciszka i zaledwie miesięczną siostrę Selenkę. Gdy na miejsce dotarła rodzina i wezwane służby, dziewczynka już nie żyła. Zginęła od ran kłutych.

Kolorowe gazety i plotkarskie portale po zbrodni publikowały zdjęcia z Instagrama matki, z "brzuszkowych" i niemowlęcych sesji. Służby, pytane o motyw, nie chciały nawet gdybać. Wiadomo, że do zabójstwa dziewczynki doszło po kłótni jej rodziców, gdy ojciec, trzaskając drzwiami, wyszedł z domu. 32-letnia matka, którą znaleziono błąkającą się po cmentarzu, trafiła najpierw na obserwacje psychiatryczną, a potem do aresztu.

Potworną brutalnością opiekunów wobec dziecka wstrząśnięci byli lekarze ze Stalowej Woli, gdy 5 października konkubent matki przywiózł do tamtejszego szpitala dziecko będące w stanie krytycznym.

Stan 2,5-letniego Danyla wskazywał, że maluch od dłuższego czasu był katowany, wielokrotnie gwałcony, przypalany papierosami przez najbliższych - 22-letnią Ukrainkę Oksanę P., matkę chłopczyka, i jej partnera 25-letniego Vitalija S.

Para została zatrzymana jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania oboje byli trzeźwi.

Następnie oboje usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa, w kumulacji ze zgwałceniem dziecka ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcaniem się nad "osobą nieporadną z uwagi na wiek" także ze szczególnym okrucieństwem. Z uwagi na dobro chłopca i wyjątkowo drastyczny charakter jego obrażeń prokuratura nie mówi o szczegółach.

Wstrząsające są informacje dotyczące październikowej zbrodni z Górek pod Garwolinem, gdzie z płytkiego grobu wyjęto zwłoki 4,5-letniego Leonka. Chłopca poszukiwano po zgłoszeniu zaginięcia przez prababcię. Odkąd nastoletnia matka wyprowadziła się od niej, kobieta nie widziała prawnuka. Chłopczyk, którego zwłoki znaleziono zakopane we wsi pod Garwolinem, miał wpaść do wanienki pełnej wrzątku.

"Wyjaśnienia, że dziecko wpadło do brodzika, w którym był wrzątek i nie zostało zaprowadzone do lekarza, złożyli podejrzani matka i jej partner" - powiedziała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. Jak wynika z relacji lokalnego portalu matka, zamiast wezwać pogotowie, w obawie przed odpowiedzialnością za niedopilnowanie chłopczyka "sama robiła mu różne okłady".

"Feralnego wieczoru Karolina W. wlała wrzątek do wanienki, by wykąpać Leonka. Prawdopodobnie odwróciła się na chwilę i w tym czasie dziecko wpadło do wrzącej jeszcze wody" - napisał portal Życie Siedleckie. Z jego relacji wynika, że dziecko mogło jeszcze żyć, gdy było zakopywane.