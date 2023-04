Krystyna Szumilas (KO): Przemysław Czarnek nigdy nie powinien zostać ministrem

Złożyliśmy wniosek o wotum nieufności, ponieważ Przemysław Czarnek nigdy nie powinien zostać ministrem – powiedziała w czwartek podczas konferencji opozycji posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas.

Posłanka podczas wspólnej konferencji opozycji na temat wniosku o wotum nieufności wobec szefa MEiN Przemysława Czarnka podkreśliła, że jest on ministrem, który realizuje program mający pomóc partii politycznej. Dodała, że świadczy o tym tzw. program willa plus".

"Upolityczniony jest program nauczania, upolityczniona jest szkoła. Tak jak w czasach PRL-u +program partii programem narodu+ - to jest dewiza ministra Czarnka" - dodała.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy zaznaczyła, że minister Czarnek "jest współautorem jednej z największych katastrof oświatowych ostatnich lat - katastrofy kadrowej". Tłumaczyła, że głęboki kryzys kadrowy, którego doświadcza polska szkoła, oznacza dla każdego ucznia i uczennicy brak dostępu do rzetelnej edukacji.

"Minister Czarnek zamiast podnosić wynagrodzenia nauczycielom i nauczycielkom podnosi czas ich pracy. Dziś w Polsce trudno jest zarabiać mniej niż zarabiają nauczyciele i nauczycielki. Zmiana zawodu nauczycielskiego oznacza, prawie za każdym razem, wzrost wynagrodzeń i wzrost prestiżu. Nic dziwnego, że w obecny rok szkolny wkraczaliśmy z niemal 70 tys. nauczycielskich wakatów" - powiedziała polityczka.

Dariusz Klimczak (PSL) wskazał, że minister Czarnek nie o uczniów ani o nauczycieli, nie szanuje ludzi. "Zamiast wprowadzać spokój i budować stabilność rozwoju polskiej edukacji i nauki wprowadza podziały, szczuje jednych na drugich. Przede wszystkim nie zajmuje się tymi wyzwaniami, które są sygnalizowane z punktu widzenia dyrektora szkoły, samorządowca, ucznia, nauczyciela i opiekuna" - ocenił.

Podkreślił, że szkoła ministra Czarnka nie odpowiada na potrzeby wyzwań XXI w., a właśnie tego oczekują uczniowie i rodzice.

Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha wskazała, że szef resortu edukacji i jego dwójka poprzedników próbują indoktrynować polskich uczniów i według nich temu ma służyć szkoła i edukacja. Jak tłumaczyła, jest to dramatyczne zaprzepaszczenie szans edukacyjnych uczniów.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że doszło do dramatycznej zapaści, jeśli chodzi o zdrowie psychofizyczne uczniów.

"W moim przekonaniu część odpowiedzialności za ten stan ponosi właśnie minister edukacji, który prowadzi szkołę w taki sposób, że dzieci szkoły nie tylko nie lubią, ale też bardzo często się jej boją" - oceniła.

"Minister Czarnek musi odejść i to wspólnie, jednym głosem mówi cała opozycja demokratyczna. Nie mamy żadnych wątpliwości i nie ma również wątpliwości społeczeństwo, ponieważ ponad 70 proc. Polaków chce odejścia ministra Czarnka, a ponad 40 proc. uznaje go za najgorszego ministra ostatnich pięciu kadencji" - dodała Katarzyna Lubnauer (KO).

Sejm rozpatrzy w czwartek późnym wieczorem poselski wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra Czarnka, złożony na początku lutego br. Stanowi on pokłosie publikacji TVN24.pl, według której pieniądze z konkursu MEiN miały trafiać do organizacji zbliżonych do PiS.

W poselskim wniosku o wotum nieufności, podpisanym przez ponad 120 posłów opozycji, czytamy, że stanowi ono wyraz "stanowczego sprzeciwu wobec prowadzonej przez niego polityki oraz stosowania praktyk niegodnych urzędu ministra." "Jest składany w sytuacji, w której polski system edukacji, m.in. w wyniku działań i zaniechań ministra Czarnka, znajduje się na skraju katastrofy" - napisano.

"Niezmienną cechą sprawowania przez Przemysława Czarnka funkcji ministra edukacji i nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć" - czytamy we wniosku. Według wnioskodawców Czarnek odmawia również dialogu ze środowiskiem nauczycielskim.

Zwrócono również uwagę na dwie forsowane przez szefa MEiN nowele Prawa oświatowego i innych ustaw, określane mianem lex Czarnek. Według składających wniosek skutkiem tych zmian "byłoby faktyczne pozbawienie rodziców możliwości decydowania o tym, na jakie zajęcia pozalekcyjne w szkole mogłyby uczęszczać ich dzieci."