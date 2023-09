Kryzys dał się wszystkim we znaki. Jaki jest przepis na odporność produkcji?

Nowoczesna fabryka w dobie kryzysu mierzyć się musi z wieloma wyzwaniami. Do kluczowych w dzisiejszym świecie należą utrzymanie efektywności produkcji przy jednoczesnym oszczędzaniu zasobów. Tylko tak firma może zbudować odporność w trudnych czasach.

Katowice ponownie staną się stolicą przemysłu przyszłości. Już 3-4 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się konferencja Nowy Przemysł 4.0, będąca integralną częścią targów TOOLEX. Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać o cyfrowej transformacji polskiego przemysłu.

Konferencję Nowy Przemysł 4.0 kierujemy do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

W kryzysie efektywność i oszczędności w produkcji nabierają na znaczeniu

Czas na dyskusję jest wyjątkowy. Po szoku, jakim była pandemia, wybuchła wojna za wschodnią granicą, która pociągnęła za sobą kryzys energetyczny i inflacyjny. Jeszcze nigdy w tak krótkim czasie nie mieliśmy do czynienia z takim spiętrzeniem wyzwań.

W tym otoczeniu efektywność i oszczędność w produkcji stały się kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces przedsiębiorstwa. Firmy, które potrafią produkować bardziej efektywnie i jednocześnie kontrolować koszty, zyskują przewagę na rynku i nabywają kluczową w trudnym czasie odporność

Kryzysy gospodarcze mogą wywoływać stres i niepewność, ale są także okazją do refleksji nad tym, jak lepiej zarządzać naszymi działaniami. I właśnie o tym będziemy dyskutować podczas sesji Efektywnie i oszczędnie w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Przedstawimy różne aspekty efektywności produkcji i oszczędności oraz poszukamy praktycznych rozwiązań, które mogą pomóc nam przetrwać i ewentualnie rosnąć w trudnych okolicznościach.

Swoimi opiniami i doświadczeniami dzielić się będą z nami menedżerowie i eksperci z firm produkcyjnych, ale także dostawcy rozwiązań, które pomagają w podnoszeniu efektywności i zwiększaniu oszczędności.

Udział w sesji Efektywnie i oszczędnie potwierdzili Andrzej Losor, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu, członek zarządu Górażdże Cement, Przemysław Mitraszewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, pełnomocnik zarządu LPP, Mateusz Pawełczuk, członek zarządu RePoweric, Marek Zdanowicz, prezes spółki Dalkia Polska Solutions.

Jak zarządzać nowoczesną fabryką w dobie kryzysu, czyli o efektywności i oszczędnościach w produkcji

Jak utrzymać efektywność produkcji, jednocześnie oszczędzając zasoby i budując odporność w trudnych czasach? O tym porozmawiamy już 4 października 2023 r. o godz. 13:30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Omówimy strategie, narzędzia i podejścia, które można wdrożyć, aby sprostać wyzwaniom kryzysu i poprawić efektywność produkcji.

Efektywna produkcja i kontrola kosztów to klucz do długotrwałego sukcesu przedsiębiorstwa. Firmy, które inwestują w automatyzację, optymalizację łańcucha dostaw, doskonalenie procesów, innowacje technologiczne i zarządzanie personelem, mogą osiągnąć znaczne oszczędności i polepszyć swoją konkurencyjność. To wymaga stałego dążenia do doskonałości i otwartości na nowe technologie i strategie.

Dlatego przedsiębiorstwa, które zdają sobie sprawę z roli efektywności i oszczędności w produkcji, są lepiej przygotowane do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku. Ostatecznie, skuteczne zarządzanie produkcją to kluczowy element strategii przyszłego sukcesu biznesowego.