Krzysztof Bosak nt. zawieszenia J. Korwin-Mikkego: to dopełnienie zmiany pokoleniowej w środowisku konserwatywno-liberalnym

Decyzja o zawieszeniu Janusza Korwin-Mikkego w prawach członka Konfederacji oraz usunięcie go z Rady Liderów dopełnia zmianę pokoleniową w środowisku konserwatywno-liberalnym, która odbywała się przez ostatni rok - powiedział PAP współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak.

Szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz przekazał w środę PAP, że "zapadło postanowienie sądu partyjnego o wyrzuceniu Janusza Korwin-Mikkego z Rady Liderów i zawieszeniu". "Jeśli złamie warunki zawieszenia, sąd partyjny będzie rozpatrywał jego usunięcie z Konfederacji" - zaznaczył.

Krzysztof Bosak pytany o to, czy ta decyzja oznacza zmianę linii programowej partii, odpowiedział: "Nie, to konsekwencje tego, co działo się na finiszu kampanii wyborczej".

"Ta decyzja dopełnia zmianę pokoleniową w środowisku konserwatywno-liberalnym, która odbywała się przez ostatni rok" - ocenił.

Przypomniał, że partia Janusza Korwin-Mikkego ma "nowego, dynamicznego, młodego lidera". "Decyzją wyborców pan Janusz został usunięty poza politykę sejmową, a sąd partyjny Konfederacji usunął go teraz z Rady Liderów i zawiesił w prawach członka Konfederacji" - wskazał Bosak.

Na pytanie, czy takie decyzje będą podejmowane wobec innych członków partii, odpowiedział: "nie ma takich planów".

Janusz Korwin-Mikke nie zasiądzie w ławach sejmowych. Jego miejsce zajmie debiutująca w polityce Karina Bosak. Zdobyła ona ponad dwa razy więcej głosów, niż Korwin-Mikke.