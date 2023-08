Krzysztof Bosak: słowa Jabłońskiej o uboju psów kuriozalne, została usunięta z list

Słowa Natalii Jabłońskiej o tym, że zakaz uboju psów wprowadzono "niepotrzebnie", były kuriozalne, została usunięta z naszych list - powiedział w niedzielę jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak zaznaczył, "nie ma czegoś takiego w programie Konfederacji i nie będzie".

Kilka dni temu działacz Konfederacji i Ruchu Narodowego, Piotr Cezary Lisiecki zamieścił na Facebooku wpis o treści: "Ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w EWG w 1986 r". Skomentowała go prawniczka i - niedoszła - kandydatka Konfederacji do Sejmu w okręgu numer 37 (Konin) Natalia Jabłońska słowami: "I niepotrzebnie. Mięso to mięso".

"Kuriozalna wypowiedź, bardzo odległe miejsce na liście, usunięta z list. Nie ma czegoś takiego w ogóle w naszym programie i nie będzie. Chcemy zajmować się poważnymi sprawami, takimi jak regulacje wpływające na poziom życia Polaków" - powiedział poseł Krzysztof Bosak w TVN 24.

Zapytany, czy z list zostałby usunięty znany z kontrowersyjnych wypowiedzi Janusz Korwin-Mikke, Bosak odparł, że nie, ponieważ ma duży dorobek i silną pozycję.

Jak podkreślił, Jabłońska natomiast "nie ma pozycji, nie ma dorobku politycznego i mówi rzeczy, które mają się nijak" do kampanii Konfederacji.