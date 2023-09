Krzysztof Brejza twierdzi, że milion ton węgla z Rosji trafiło do Polski

Przerwał kampanię wyborczą, by zweryfikować proceder dostarczania do Polski rosyjskiego węgla. Senator Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej opublikował w social mediach serię postów, w których twierdzi, że do Polski w ostatnim czasie trafiło ponad milion ton węgla z Rosji.

Jak pisze senator Krzysztof Brejza na portalu X (dawniej Twitter), ponad milion ton węgla z rosyjskich portów trafiło w ostatnim czasie do Polski. "Transport małymi jednostkami (by nie rzucał się w oczy) z obwodu leningradzkiego realizują rosyjscy marynarze. Dziś przedstawię dokumenty i nagrania potwierdzające ten proceder" – napisał Brejza.

Kilkadziesiąt godzin temu senator opublikował wpis zapowiadający sensacyjne doniesienia, ten czas poświęcił na ich weryfikację. Napisał m.in.: "W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu".

W kolejnym wpisie informował: "O 3:00 w porcie w Szczecinie rozpoczęło się otwieranie ładowni. Wyładunek węgla z rosyjskiego portu w Szczecinie, rosyjscy marynarze mają chwilę na odpoczynek. Statek oczywiście pod banderą nie Rosji, ale Antigua i Barbudy".

Jeszcze dziś mamy poznać kolejną dokumentację w tej sprawie. Senator poinformował o tym, że realizował kontrolę z grupą trzech współpracowników.