Krzysztof Czabański na gali NMP: w mediach publicznych może wybrzmieć polska racja stanu

W mediach publicznych może wybrzmieć polska racja stanu. Są one największą instytucją i mecenasem kultury w Polsce. Dzięki nim mamy pluralizm na rynku medialnym - mówił przewodniczący Rady Mediów Narodowych (RMN) Krzysztof Czabański na niedzielnej gali Nagród Mediów Publicznych 2023.

"Gratuluję wszystkim nominowanym i wszystkim laureatom. Ich nazwiska z tej edycji i poprzednich najlepiej pokazują, że media publiczne są największą instytucją kultury w Polsce. Są również największym mecenasem kultury - mecenasem twórców i pracowników kultury, wszystkich tych, którzy na rzecz polskiej kultury oddają swój wysiłek i swoje talenty" - powiedział Czabański podczas uroczystego wręczenia Nagród Mediów Publicznych 2023 w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

"Chcę także pogratulować i podziękować wszystkim pracownikom mediów publicznych, dziennikarzom, kadrze dyrektorskiej, prezesom za ich starania, żeby kultura polska miała należne miejsce w mediach publicznych, ale nie tylko publicznych. Dzięki mediom publicznym mamy pluralizm na rynku medialnym. W tych mediach może wybrzmieć polska racja stanu" - podkreślił.

"Skrzykują się różni nienawistnicy, którym przeszkadzają media publiczne. Mam dla Państwa tylko jedno przesłanie wielkiego polskiego artysty, Wojciecha Młynarskiego - +Róbmy swoje!+, nie patrząc na to, czego oni chcą. Chcą monopolu medialnego. Mam nadzieję, że do tego nie doprowadzą. Podobnie jak dzisiejszy laureat, Krzysztof Masłoń, mam nadzieję, że naszą działalnością tych miłośników monopolu medialnego doprowadzimy do szewskiej pasji, czego Państwu i sobie życzę" - podsumował szef RMN, Krzysztof Czabański.