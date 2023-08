Krzysztof Gawkowski: to, że Weber mówi o zwalczaniu PiS-u nie wpłynie na kampanię

Niemcy nie mogą wtrącać się do polskiej polityki – powiedział we wtorek w Programie I Polskiego Radia szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że do słów Manfreda Webera o "zwalczaniu PiS-u" należy podchodzić z dystansem.

Niemiecki polityk, szef grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w PE Manfred Weber w wywiadzie dla telewizji ZDF mówił o "zwalczaniu PiS-u". Stwierdził, że "każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media". We wtorek premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na słowa niemieckiego polityka wezwał go do debaty na 2 października.

"Wiadomo, że zachodni politycy do polskiej polityki nie mogą się wtrącać, a to, że ktoś opowiada takie rzeczy, to trudno" - skomentował wypowiedź Webera Gawkowski. "Lewicę również popierali politycy i polityczki z zachodnich państw, przyjeżdżali do nas przed wyborami, spotykaliśmy się i to nie jest nic nadzwyczajnego. Przypominam, że politycy PiS również spotykają się z politykami i polityczkami z innych zaprzyjaźnionych frakcji" - dodał.

Przyznał, że nie wierzy w to, że Niemcy wtrącą się do polskiej polityki. "To, że jakaś zaprzyjaźniona frakcja z Donaldem Tuskiem powiedziała, że będzie za niego trzymała kciuki czy mu pomaga - no niech pomaga i co z tego" - powiedział. Podkreślił, że kampania będzie odbywała się w Polsce i słowa zachodnich polityków nie mają wpływu na jej przebieg.

