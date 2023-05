Krzysztof Sobolewski (PiS): naszą perspektywą jest samodzielna większość

Mamy jedną perspektywę. Chcemy te wybory wygrać i uzyskać samodzielną większość - powiedział w środę TV Republika sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

W TV Republika sekretarz generalny PiS był pytany m.in. o kampanię wyborczą oraz zbliżające się wybory parlamentarne.

Na pytanie, czy w sytuacji, gdyby Prawu i Sprawiedliwości nie udało się zdobyć większości, czy będzie współpracować z Konfederacją, Sobolewski podkreślił: "dziś mogę powiedzieć, że mamy jedną perspektywę". "Chcemy te wybory wygrać i uzyskać, jeśli społeczeństwo oczywiście zaakceptuje nas i powierzy nam po raz trzeci mandat zaufania, samodzielną większość" - zaznaczył.

Jak wskazał, sondaże "nigdy nie wygrywały, nie wygrywają i nie wygrają wyborów". "W 2015 roku, tydzień przed wyborami, żaden sondaż nie dawał Prawu i Sprawiedliwości większości. Nie dawał też większości w 2019 roku. Nic nie jest więc przesądzone i nie jest powiedzenie, że ten dobry scenariusz się nie potworzy i tym razem" - powiedział Sobolewski.

"To wszystko zależy od nas - jak będziemy pracować i jak pokornie będziemy stawać przed Polakami, rozliczając się z tego, co do tej pory zrobiliśmy oraz przedstawiając nasze propozycje na kolejne kadencje" - mówił polityk PiS. "Patrzymy perspektywą kilku kadencji do przodu" - dodał.

Zapytany, po co jest potrzebna Prawu i Sprawiedliwości jako koalicjant Suwerenna Polska, Sobolewski przypomniał, że "w 2014 roku stworzyliśmy Zjednoczoną Prawicę".

"Mamy te same wartości, podzielamy te same poglądy, mamy jasno określony cel. Wtedy go sobie określiliśmy, zaczęliśmy jego realizację. Przyniosło to zwycięstwo wyborcze w 2015 roku, po drodze w wyborach samorządowych i europejskich, w 2019 roku ponownie do Sejmu. Coś co przynosi dobre efekty, trzeba kontynuować" - podkreślił Sobolewski.