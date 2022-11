Krzysztof Szczerski: inicjatywa Trójmorza to historia sukcesu

Inicjatywa Trójmorza to historia sukcesu. Stworzyliśmy architekturę współpracy regionalnej, zarówno w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, jaki i współpracy gospodarczej – powiedział w czwartek podczas Kongresu 590 w Rzeszowie stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

B. szef gabinetu prezydenta RP, który wziął udział w panelu poświęconym inicjatywie Trójmorza, ocenił, że ta inicjatywa to historia sukcesu.

"Najważniejsze jest to, że po raz pierwszy jesteśmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Stworzyliśmy architekturę współpracy regionalnej, zarówno w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, jak i współpracy gospodarczej, zanim ten region stanął przed tym fundamentalnym wyzwaniem, z którym mamy dzisiaj do czynienia" - powiedział Szczerski.

W jego ocenie, ten region Europy jest obecnie skonsolidowany dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. "Dlatego, że zaczęliśmy budować współpracę, budować te połączenia i powiązania znacznie wcześniej" - dodał ambasador.

Przypomniał, że budowa Trójmorza miała swoich przeciwników. Jak jednak podkreślił, Trójmorze pokazało jak ważne są różnego rodzaju bezpieczeństwa, w tym energetyczne, informatyczne i infrastrukturalne.

Szczerski zwrócił uwagę, że gdyby Polska nie rozbudowała infrastruktury we wschodniej części kraju, to nie byłoby dzisiaj korytarzy dostępu do Ukrainy. "Ukraina jest odcięta z wielu stron, poza połączeniem z Polską. To pokazuje, jak infrastruktura wpływa na bezpieczeństwo" - wskazał.

W ocenie ambasadora RP przy ONZ, Trójmorze nie jest zakończoną inicjatywą, to wciąż "dobrze rozwijająca się historia". "Wiadomo, że dzisiaj jeszcze nie wszystkie puzzle ze sobą pasuję, ale one się dopasują, proszę się o to nie martwić. Dlatego, że ta świadomość wspólnoty interesu jest istotna" - zauważył.

Jak zaznaczył, Mieszko I zdecydował się przyjąć chrześcijaństwo nie z Zachodu ani Wschodu, ale wybrał Czechy. "To był pierwszy fundamentalny wybór polskiej polityki, jakiego dokonał pierwszy polski władca. Wybrał opcję regionalną, nie opcję silnego ośrodka zachodniego, silnego ośrodka wschodniego tylko regionu. I Polska od tysiąca ponad lat działa w tej strategii, lepiej lub gorzej" - powiedział Szczerski.

Według niego, kraje regionu zrozumiały, że chcą być częścią większej całości, bo to przekłada się na bezpieczeństwo.

Ambasador Polski przy ONZ odniósł się również do ostatnich wydarzeń w Przewodowie. Jego zdaniem, reakcje innych państw pokazały, że jakiekolwiek wydarzenie na terenie Polski, NATO i UE będzie miało ogromne znaczenie dla całego świata.

"Znaczenie Polski, jeśli chodzi o terytorium jest dzisiaj kluczowe, nie tylko jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, ale również bezpieczeństwa całego regionu. Jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa polskich granic, polskiego terytorium nie odbędzie się bez ogromnego skutku dla całego świata. Bez bezpieczeństwa terytorium Polskie nie ma bezpieczeństwa regionalnego" - oświadczył.

7. edycja Kongresu 590 rozpoczęła się w czwartek w Rzeszowie i potrwa do piątku. Wśród głównych tematów, które poruszane będą w czasie wydarzenia są m.in. bezpieczeństwo, rolnictwo, technologia oraz energetyka.