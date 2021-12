Krzyżami Wolności i Solidarności odznaczono 41 działaczy opozycji antykomunistycznej

Prezes IPN Karol Nawrocki w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył w poniedziałek, w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej. Odznaczono 41 osób, m.in. Marka Nowakowskiego i Adama Borowskiego.

Osiem osób odznaczono pośmiertnie.

Prezes IPN Karol Nawrocki podziękował bohaterom dzisiejszego dnia za wolność. Mówił, że Krzyż Wolności i Solidarności to symbol przywiązania narodu polskiego do wartości chrześcijańskich od ponad 1000 lat, symbol gotowości do poświęcenia dla drugiego człowieka, ale krzyż symbolizuje też zwycięstwo dobra nad złem. "To wszystko jest dzisiaj o was, ten krzyż tak wiele mówi o was, więcej niż wasze biografie. Dodał, że odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności nawiązuje do przyznawanego w II Rzeczpospolitej Krzyża Niepodległości, dla tych, którzy przynieśli wolność Polsce po ponad 120 latach niewoli" - mówił Nawrocki.

Zwracając się do opozycjonistów przypomniał, że oni z kolei przynieśli nam wolność po 50 latach, utraconą przez totalitaryzmy sowiecki i niemiecki. "Byliście ostatnim ogniwem narodowej sztafety, która tak wiele wycierpiała i tak wiele nam przyniosła" - dodał.

Marek Mądrzejewski, przemawiając w imieniu odznaczonych, powiedział, że mało kto, tak jak opozycjoniści rozumie, co to znaczy mieć z kimś, czymś "krzyż pański". Bo, jak dodał, opozycjoniści mieli go z komuną.

"Jednej nocy stopnieliśmy z 10 mln do tysięcy - kilku, kilkunastu. Wielu naszych przyjaciół zginęło wówczas, odeszło w zapomnieniu" - mówił. "Każdy z nas jest księgą zapisaną językiem oporu, cierpienia, zwątpienia, ale i nadziei, odwagi, często bohaterstwa. Niejednemu przyszło poznać smak więziennego chleba" - dodał. "Późno, jednak naszedł czas rozliczeń, stąd na naszych piersiach Krzyże Wolności i Solidarności. Niech ten krzyż nie usypia naszej czujności na ostatniej zmianie sztafety pokoleń" - powiedział.

Pełną listę odznaczonych można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.