Ks. Piotr Wawrzynek biskupem pomocniczym diecezji legnickiej

Ks. Piotr Wawrzynek, dotychczasowy proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji legnickiej - poinformowała w sobotę Konferencja Episkopatu Polski.

Jak przekazał w komunikacie Episkopat, decyzję papieża Franciszka ogłosiła w sobotę Stolica Apostolska.

Ks. Piotr Wawrzynek urodził się 25 kwietnia 1970 roku we Wrocławiu. Do szkoły podstawowej uczęszczał we Wrocławiu w latach 1977-1985. W 1985 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, które ukończył świadectwem maturalnym w 1989 roku.

W latach 1989-1995 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Ukończył je w 1995 roku, uzyskując magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku.

W latach 1995-1997 był wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Ścinawce, a w latach 1997-2003 - w parafii św. Rodziny we Wrocławiu. W latach 2003-2017 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, równocześnie w latach 2003-2010 był duszpasterzem akademickim w CODA "Maciejówka" we Wrocławiu. W roku 2010 uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W latach 2010-2015 pracował duszpastersko w Parafii NMP na Piasku we Wrocławiu, pełniąc równocześnie funkcję rektora kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu oraz dyrektora Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej (do roku 2017).

Był w latach 2017-2021 administratorem parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, a w roku 2021 został proboszczem tej parafii. Od 2021 pełni funkcję dziekana dekanatu Wrocław-Zachód.

Poza językiem ojczystym, zna niemiecki i angielski.