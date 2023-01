Ks. prof. Andrzej Szostek ułożył modlitwę dla Ukrainy i jej prezydenta

Były rektor KUL, wybitny filozof-etyk ks. prof. Andrzej Szostek ułożył modlitwę dla narodu ukraińskiego i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - poinformowało Towarzystwo Jana Karskiego. Jak podkreślił sekretarz wykonawczy Towarzystwa Marek Wieczerzak, przesłania moralne są równie ważne jak dostawy broni.

Towarzystwo Jana Karskiego przekazało, że ks. prof. Andrzej Szostek, wybitny filozof-etyk, student, doktorant i przyjaciel Jana Pawła II, długoletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ułożył modlitwę na 45. urodziny przywódcy Ukrainy. Zełenski urodził się 25 stycznia 1978 r.

Ułożona przez ks. Szostka modlitwa brzmi: "Boże Wszechmocny i Miłosierny, Wejrzyj z miłością na udręczony wojną naród ukraiński, wspieraj go w walce o wolność i pokój. Wspieraj szczególnie Prezydenta Ukrainy Wolodymyra Zelenskiego. Obdarz go mądrością i wytrwałością w jego wysiłkach podtrzymania ducha w tym Narodzie, w upartych staraniach o pomoc świata w zmaganiach z potężnym i okrutnym najeźdźcą. Obdarz Pana Prezydenta zdrowiem i siłą, a także niezłomną nadzieją, płynącą z wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa Pana, na zwycięstwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Obudź i podtrzymuj ducha solidarności z Ukrainą w innych narodach. Jesteś Bogiem sprawiającym cuda, doprowadź więc do nawrócenia także Rosję, gdzie żyje tylu biednych ludzi, przez krzyż Twego Syna odkupionych. Błagamy Cię, obróć rychło tragedię dziejącą się od roku w Ukrainie w Twoje zwycięstwo, Boże, który jesteś Miłością i chcesz zbawić wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen".

Jak podkreślił sekretarz wykonawczy Towarzystwa Jana Karskiego, Marek Wieczerzak, w sytuacjach terminalnych, kiedy toczy się walka zła z dobrem, ludzie potrzebują prostych komunikatów moralnych. Dodał, że następcy ks. prof. Karola Wojtyły na Katedrze Etyki KUL wiedzą, kiedy takie przesłanie powinno być dane. "Jest to tak samo ważne jak dostawy Ukraińcom nowoczesnej zachodniej broni zdolnej powstrzymać nieludzką inwazję faszystowskiej Rosji. Dzieło moralne Jana Pawła II nie idzie na marne" - zaznaczył Wieczerzak.

W marcu ub.r. Towarzystwo Jana Karskiego uhonorowało prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nagrodą Orła Jana Karskiego za "bohaterską obronę Ukrainy i wartości moralnych cywilizacji Zachodu, którym ten najwyraźniej nie jest w stanie dziś sprostać". Nagrodę odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Andriej Deszczyca.

Jak przypomniano, ks. prof. Szostek jest członkiem Kapituły Nagrody Orła Jana Karskiego, która zdecydowała o przyznaniu jej Wołodymyrowi Zełenskiemu w edycji specjalnej. Autorem laudacji był inny bliski współpracownik papieża Jana Pawła II, ks. prof. Alfred Wierzbicki, filozof-etyk przez wiele lat związany z KUL.