Ks. prof. Mazurkiewicz: naród w nauczaniu Jana Pawła II był drugim, obok jednostki, podmiotem prawa naturalnego

Naród i rodzina - obok jednostki - są w nauczaniu Jana Pawła II podmiotem prawa naturalnego - powiedział PAP politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Zwrócił uwagę, że błędna koncepcja człowiek prowadzi do błędnej koncepcji prawa czy polityki.

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwa dwudniowa konferencja międzynarodowa poświęcona znaczeniu dziedzictwa myśli Jana Pawła II nt. prawa naturalnego dla koncepcji międzynarodowych praw człowieka. Okazją do jej zorganizowania była 102. rocznica urodzin papieża-Polaka. Współorganizatorem jest Ave Maria School of Law z Florydy.

Wśród uczestników są prawnicy, politolodzy i teologowie z Europy i obu Ameryk. Wśród nich m.in.: kard. Willem Eijk z Holandii i abp Zbigniew Stankiewicz z Łotwy.

"Obecność kilkudziesięciu profesorów z Europy i obu Ameryk pokazuje, że nauczanie Jana Pawła II na temat prawa naturalnego oraz praw człowieka ma charakter ponadczasowy" - powiedział PAP ks. prof. Mazurkiewicz.

Pierwszego dnia poruszono zagadnienie konstytucjonalizmu, wychodząc od pytania o relację między doktryną praw człowieka a prawem naturalnym. Zwrócono uwagę na różnicę między katolickim a liberalnym podejściem do praw człowieka, poczynając od takich kwestii jak odniesienie tych praw do Boga, indywidualizm, relacja między prawami a obowiązkami człowieka. U postaw każdego z podejść leży konkretna wizja człowieka. Jeśli w punkcie wyjścia przyjmiemy błędną koncepcję, to będzie ona rzutować konkluzje, które z tego wynikają na gruncie prawa czy polityki" - ostrzegł politolog. Jan Paweł II przestrzegał przed konsekwencjami "błędu antropologicznego".

W czasie sympozjum poruszono również kwestie dotyczące koncepcji dobra wspólnego. "Zwrócono uwagę, że pojawia się takie rozumienie praw człowieka, w którym dobro jednostki ustawia się w opozycji do dobra wspólnego. Tymczasem papież Jan Paweł II, który był inicjatorem Karty Praw Rodziny zwracał uwagę, że człowiek jako podmiot prawa naturalnego - jest istotą społeczną i ustawodawstwo powinno tę prawdę uwzględniać" - powiedział ks. prof. Mazurkiewicz.

Wspomniał również, że papież w swoim nauczaniu często przypominał o prawach narodów. "Naród w nauczaniu Jana Pawła II jest postrzegany jako podmiot prawa naturalnego" - przypomniał politolog. Zwrócił uwagę, że "we współczesnym świecie obserwujemy napięcie między liberalnym indywidualizmem a rzeczywistością, w której ukazuje się społeczna natura człowieka".

"Wojna w Ukrainie pokazała, że jednostka, wobec wielu form przemocy - jest bezbronna. Natomiast wspólnota, do której należy, wyprowadza człowieka z tego stanu bezsilności. Razem można obronić więcej dobra" - zaznaczył politolog.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji podjęli temat wyzwań w zakresie filozofii prawa oraz przemian koncepcji praw naturalnego w orzecznictwie trybunałów.

"Prymas Niderlandów kard. Willem Eijk podjął temat funkcjonowania koncepcji praw człowieka w zsekularyzowanym społeczeństwie w oparciu o doświadczenia holenderskie. Natomiast amerykański konstytucjonalista Joseph Halevi Horowitz Weiler podjął temat relacji prawa naturalnego do prawa objawionego" - powiedział prof. Mazurkiewicz.

Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Szkoła Prawa Ave Maria z Florydy (USA).