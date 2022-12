Ks. Puzewicz: pomagając zmieniamy czyjeś życie; towarzysząc osobom bezdomnym ratujemy ich godność

Jeżeli pomagamy to czyjeś życie się zmienia; towarzysząc osobom bezdomnym ratujemy ich godność, budujemy poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości - powiedział PAP współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie ks. Mieczysław Puzewicz.

Ks. Puzewicz pytany przez PAP o liczbę osób bezdomnych w Lublinie stwierdził, że przekracza 1000 osób. "To osoby, które korzystają z różnych form pomocy doraźnej np. noclegowni, schronisk lub czterech naszych Domów Nadziei, w których ludzie wychodzą z kryzysu bezdomności" - odpowiedział dodając, że mimo różnych form pomocy proponowanej osobom bezdomnym m.in. ze strony Centrum Wolontariatu w Lublinie część z nich nadal żyje m.in. w ogródkach działkowych, pustostanach lub tam, gdzie mogą przenocować po uiszczeniu opłaty w formie np. butelki alkoholu.

"Czasami oficjalne statystyki pomijają osoby, które mają adres zamieszkania, ale np. są zadłużone i żyją w innych miejscach. Nie mają swojego domu, ale mają dach nad głową" - wyjaśnił.

Ks. Puzewicz przyznał, że wizerunek osoby bezdomnej zmienił się przez lata. "Kiedyś to był starszy, zaniedbany pan, alkoholik. Teraz wśród osób bezdomnych rośnie liczba kobiet i oceniałbym ją na poziomie 15-20 proc." - powiedział dodając, że procentowo przybywa także młodych. "Najmłodszy dopiero skończył 18 lat, a już sytuacja zmusiła go do mieszkania w ruderze w pustostanie" - dodał.

Komentując sprawę 24-letniej kobiety, która w Gdańsku Zaspie żyła w namiocie ze swoją dwuletnią córką przyznał, że nie spotkał się z podobnym przypadkiem w Lublinie. "Choć mieliśmy do czynienia z matkami z dziećmi w trudnych warunkach, ale zawsze to był dach nad głową" - powiedział.

Jak dodał, wolontariusze współpracują ze Strażą Miejską, informują się wzajemnie o osobach żyjących w skrajnie trudnych warunkach, żeby szybko interweniować: proponują schronisko, ogrzewalnię, codziennie dowożą gorące posiłki i ciepłe ubrania.

"Mamy wypracowany system zapobiegania sytuacjom krytycznym. Temu służą wyjazdy naszego Mobilnego Patrolu" - powiedział.

Wskazał, że wolontariusze Mobilnego Patrolu odwiedzają miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne: zawaliska, pustostany, działki i garaże. "Mamy mapę około stu miejsc w Lublinie, o których wiemy, że można w nich spotkać osoby żyjące w skrajnie trudnych warunkach. Wiemy jakiej pomocy mogą oczekiwać" - przyznał.

Odpowiadając na pytanie o ewentualny wpływ wojny w Ukrainie na skład narodowościowy osób bezdomnych stwierdził, że razem z innymi wolontariuszami zauważyli minimalny przyrost obywateli Ukrainy.

"Wcześniej też mieliśmy osoby bezdomne z Ukrainy, kobiety i mężczyzn. Teraz jest jakby minimalny przyrost, więcej takich osób się pojawia, ale nie ma to skali zjawiska. Trzeba się liczyć z tym, że w przyszłości i uchodźcy będą doświadczać bezdomności" - przyznał

Wymieniając formy wsparcia Centrum Wolontariatu w Lublinie dla osób bezdomnych wskazał jadłodajnię w pobliżu dworca PKP, w której wolontariusze od 1 listopada codziennie wydają kilkadziesiąt gorących posiłków, ciepłą odzież i udzielają pomocy przedmedycznej. Ponadto w dzielnicy Tatary w Lublinie od poniedziałku do piątku funkcjonuje łaźnia i ambulatorium. "Można tam wymienić ubrania, umyć się, ostrzyć, skorzystać z pomocy pielęgniarki i lekarza" - wymienił.

Kolejnym elementem wsparcia - podał - jest Mobilny Patrol, który kilka razy w tygodniu odwiedza miejsca, w których można spotkać osoby bezdomne.

"W miarę spadku temperatury zamierzamy zwiększyć częstotliwość naszych wyjazdów. Wyjeżdżamy zawsze z gorącymi napojami, posiłkami, na wszelki wypadek mamy ze sobą defibrylator, którego można użyć w sytuacji zagrożenia życia" - wyjaśnił.

Jak stwierdził, Centrum Wolontariatu proponuje zainteresowanym uczestnictwo w programie wychodzenia z kryzysu bezdomności, w ramach którego podopieczni mogą zamieszkać w Domach Nadziei i podjąć codzienną pracę w przedsiębiorstwie społecznym.

"Przyjmujemy w naszych domach również pary i małżeństwa. Mamy przypadki, że zamieszkują w naszych domach osoby, które są ze sobą 10-15 lat. Nie rozdzielamy ich. Ważna jest ich relacja i wzajemne wsparcie" - zauważył.

Odpowiadając na pytanie o postawę osób bezdomnych przyznał, że zaledwie kilka procent wybrało styl życia kloszarda, a większość potrzebuje zainteresowania i wskazania drogi wyjścia z kryzysu.

"Większość tych osób z różnych powodów krok po kroku wchodziła w bezdomność. Jeśli uda się pokazać im perspektywę wyjścia to wtedy często z takiej okazji korzystają" - wyjaśnił.

Ks. Puzewicz zwrócił uwagę, że warto pomagać nawet, jeśli nie widzimy efektów. "Jeżeli pomagamy to czyjeś życie się zmienia. Czasami jest bardzo trudno pomóc, ale wtedy towarzyszenie takim osobom, pokazywanie, że są ważne, że nie są gorsze jest istotne. W ten sposób ratujemy godność tych ludzi" - stwierdził akcentując, że pomoc ma głęboki sens.

"Po życiorysach tych ludzi widać, że nawet jak odrzucają pomoc to sama świadomość, że ktoś im towarzyszy, pamięta o nich, że dla kogoś są ważni, buduje w nich poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości" - powiedział.