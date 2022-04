"Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk na krótkiej liście Międzynarodowej Nagrody Bookera

"Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk w przekładzie Jennifer Croft znalazły się na krótkiej liście książek nominowanych do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Zwycięski tytuł poznamy 26 maja.

Olga Tokarczuk otrzymała prestiżową Międzynarodową Nagrodę Bookera w 2018 roku. Jury uhonorowało wówczas jej książkę "Bieguni" ("Flights") w tłumaczeniu Jennifer Croft. Rok później do Bookera nominowano jej powieść "Prowadź swój pług przez kości umarłych" ("Drive Your Plow over the Bones of the Dead") w przekładzie Antonii Lloyd-Jones (ostatecznie książka znalazła się w ścisłym finale).

Na tegorocznej krótkiej liście, oprócz "Ksiąg Jakubowych", znalazły się następujące pozycje: "Cursed Bunny" koreanki Bory Chung, "A New Name: Septology VI-VII" Jona Fosse'go z Norwegii, "Heaven" japońskiej pisarki Mieko Kawakami, "Elena Knows" Argentynki Claudii Piñeiro oraz "Tomb of Sand" Geetanjali Shree z Indii.

Zwycięzców poznamy 26 maja.

Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku. W 1987 roku ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych przedstawicielek literatury najnowszej w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma m.in.: powieści, zbiory esejów, tom poetycki i scenariusze filmowe. Jest laureatką Nagrody Bookera za "Biegunów" (2018) oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej NIKE za książki: "Bieguni" (2008) i "Księgi Jakubowe" (2015). W 2019 roku Akademia Szwedzka i Fundacja Noblowska doceniły wyobraźnię narracyjną Olgi Tokarczuk i przyznały jej Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok.

The International Booker Prize to nagroda przyznawana co roku dla najlepszej książki przełożonej na język angielski. Od 2016 roku wyróżnienie przyznawane jest za konkretną książkę, wcześniej, co dwa lata, otrzymywali ją pisarze za całokształt twórczości. Nagrodą pisarz musi podzielić się z tłumaczem. Ma to na celu zwrócenie uwagi na istotną rolę tłumacza, bez którego książka nie osiągnęłaby sukcesu na rynku anglojęzycznym.