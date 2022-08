KSOiW NSZZ "Solidarność" domaga się podwyżki o co najmniej 5 proc. wyższej, niż inflacja

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domaga się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5 proc. powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r. Podwyżka proponowana przez MEiN to "obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń nauczycieli".

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zabrała się w czwartek, aby omówić informacje przedstawione we wtorek przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas posiedzenia Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty, w którego skład oprócz przedstawicieli rządu i przedstawicieli związków zawodowych wchodzą też przedstawiciele organizacji samorządowych.

Wtorkowe posiedzenie poświęcone było przygotowaniom do nowego roku szkolnego 2022/2023 i wynagrodzeniom nauczycieli. Ze strony kierownictwa MEiN padła propozycja podniesienia od 1 stycznia 2023 r. o 9 proc. określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli.

W czwartkowym stanowisku Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domaga się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5 proc. powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r. "Zaproponowana przez resort edukacji waloryzacja w wysokości 9 proc. spowoduje systematyczne obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń nauczycieli. Od ostatniej regulacji płac naszej grupy zawodowej, która miała miejsce w 2019 roku, płace nauczycieli średniorocznie wzrosły o ok. 5 proc., przy około 20 proc. inflacji w tym okresie" - czytamy w stanowisku.

Oceniono w nim, że dotychczasowe regulacje płac mają charakter doraźny, który powoduje, że co kilka lat problem pauperyzacji nauczycieli powraca, choć KSOiW NSZZ "Solidarność" od wielu lat domaga się zmiany systemu wynagradzania.

"Przypominamy, że pomimo przedstawienia przez KSOiW NSZZ +Solidarność+ koncepcji powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, Rząd RP nie odniósł się do naszej propozycji oraz nie podjął w tej sprawie żadnej aktywności. Dlatego ponownie wzywamy Rząd RP do zrealizowania Porozumienia zawartego z NSZZ +Solidarność+ w dniu 7 kwietnia 2019 r. poprzez niezwłoczne przystąpienie do prac nad zmianą systemu wynagradzania" - głosi stanowisko.

"Wyrażone podczas konferencji MEiN w dniu 23 sierpnia 2022 r. obietnice dotyczące zmiany finansowania zadań oświatowych oraz wynagradzania nauczycieli nie są satysfakcjonujące. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań, których skutkiem będzie realizacja Porozumienia" - czytamy.