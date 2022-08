KSOiW NSZZ "Solidarność" domaga się podwyżki o co najmniej 5 proc. wyższej, niż inflacja (aktualizacja)

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domaga się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5 proc. powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r. Podwyżka proponowana przez MEiN to "obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń nauczycieli".

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zabrała się w czwartek, aby omówić informacje przedstawione we wtorek przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas posiedzenia Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty, w którego skład, oprócz przedstawicieli rządu i przedstawicieli związków zawodowych, wchodzą też przedstawiciele organizacji samorządowych.

Wtorkowe posiedzenie poświęcone było przygotowaniom do nowego roku szkolnego 2022/2023 i wynagrodzeniom nauczycieli. Ze strony kierownictwa MEiN padła propozycja podniesienia od 1 stycznia 2023 r. o 9 proc. określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli.

W czwartkowym stanowisku Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domaga się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5 proc. powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r. "Zaproponowana przez resort edukacji waloryzacja w wysokości 9 proc. spowoduje systematyczne obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń nauczycieli. Od ostatniej regulacji płac naszej grupy zawodowej, która miała miejsce w 2019 roku, płace nauczycieli średniorocznie wzrosły o ok. 5 proc., przy około 20 proc. inflacji w tym okresie" - czytamy w stanowisku.

Oceniono w nim, że dotychczasowe regulacje płac mają charakter doraźny, który powoduje, że co kilka lat problem pauperyzacji nauczycieli powraca, choć KSOiW NSZZ "Solidarność" od wielu lat domaga się zmiany systemu wynagradzania.

"Przypominamy, że pomimo przedstawienia przez KSOiW NSZZ +Solidarność+ koncepcji powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, Rząd RP nie odniósł się do naszej propozycji oraz nie podjął w tej sprawie żadnej aktywności. Dlatego ponownie wzywamy Rząd RP do zrealizowania Porozumienia zawartego z NSZZ +Solidarność+ w dniu 7 kwietnia 2019 r. poprzez niezwłoczne przystąpienie do prac nad zmianą systemu wynagradzania" - głosi stanowisko.

"Wyrażone podczas konferencji MEiN w dniu 23 sierpnia 2022 r. obietnice dotyczące zmiany finansowania zadań oświatowych oraz wynagradzania nauczycieli nie są satysfakcjonujące. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań, których skutkiem będzie realizacja Porozumienia" - czytamy.

Rzeczniczka Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Monika Ćwiklińska przekazała PAP, że do końca sierpnia przedstawiciele związku chcą rozmawiać z nauczycielami na temat dalszych kroków, następnie 1 września Rada KSOiW spotka się ponownie, tym razem w formule on-line.

Rzeczniczka poinformowała także, że przedstawiciele oświatowej "S" wezmą udział na początku przyszłego tygodnia w spotkaniu trzech central związkowych. W biegłym tygodniu Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował zaproszenie na nie do KSOiW NSZZ "Solidarność" i do Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata".

W środę prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę, w której postanowiło ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach związku, m.in. przez oflagowanie i oplakatowanie placówek, a także zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną o narastających problemach systemu edukacji. ZG ZNP postanowił też wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

"Staramy się sukcesywnie podwyższać wynagrodzenie nauczycieli. W porównaniu do 2016 r. pensje nauczycieli wzrosły o ok. 36 proc. O dodatkowe 20 proc. od września 2022 r. wzrosną wynagrodzenia nauczycieli wchodzących do zawodu" - przypomniała rzeczniczka MEiN Adrianna Całus komentując w środę dla PAP uchwałę prezydium ZG ZNP.

"Kilka miesięcy temu zaproponowaliśmy zmiany systemowe, które oznaczałyby także radykalny wzrost wynagrodzenia sięgający ponad 30 proc., a wprowadzenie skutkowałoby znaczną podwyżką pensji od września. Wówczas strona związkowa odrzuciła te propozycje. Jednak dialog ze stroną społeczną trwa. Wczoraj odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Rozmawialiśmy m.in. o organizacji roku szkolnego, wynagrodzeniach w oświacie" - dodała.

"Trwają prace nad budżetem państwa na 2023 r. i Ministerstwo Edukacji i Nauki zgłosiło propozycję wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 9 proc. To rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony związkowej, jak i samorządowej. Wobec tego nie widzimy powodu do akcji protestacyjnej zapowiadanej przez ZNP" - wskazała Całus.